Ile Maurice: Heures supplémentaires - Les «attendants» toujours pas payés

24 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Près de 150 attendant de l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, affirment être toujours dans l'attente du paiement de leurs heures supplémentaires effectuées entre janvier et mai 2026. Selon eux, cette situation concerne uniquement les employés dont les salaires sont versés par la Mauritius Commercial Bank, alors que ceux rémunérés à travers la State Bank of Mauritius auraient déjà reçu leurs paiements.

Les attendants expliquent que les médecins et infirmiers ont, pour leur part, été payés pour leurs heures supplémentaires. Face à cette situation, certains employés disent s'être rendus à plusieurs reprises au Finance Department afin d'obtenir des explications. Il leur aurait été indiqué que les fonds nécessaires n'étaient pas disponibles ou que l'autorisation de procéder au paiement n'avait pas été accordée.

Les employés affirment également avoir sollicité le ministère de la Santé et du bien-être, sans toutefois obtenir de réponse précise sur la date à laquelle ces arriérés seront réglés.

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Interrogé sur cette situation, le ministère indique qu'en juin 2026, Rs 620 millions ont été consacrées au paiement des heures supplémentaires. Cette enveloppe a permis de régler la grande majorité des demandes, y compris certains arriérés datant de 2023.

Selon le ministère, les demandes soumises dans les délais par les autres établissements hospitaliers ont été réglées en juin. En revanche, celles concernant l'hôpital de Rose-Belle auraient été soumises après la date limite, empêchant leur inclusion dans cet exercice de paiement.

Le ministère précise également que les crédits prévus au Budget 2026-2027 sont destinés exclusivement aux heures supplé- mentaires de l'année financière en cours. Le paiement des arriérés antérieurs est prévu à la fin de l'exercice financier, à travers les économies réalisées sur différents postes budgétaires, suivant la même approche appliquée en juin.

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