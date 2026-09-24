Ile Maurice: Mahend Gungapersad se dit victime d'un «deep fake»

La réaction ne s'est pas fait attendre. Celle de Mahend Gungapersad, ministre de l'Education, après la diffusion de la vidéo d'un incident qui serait produit dans un bureau du Citizen Advice Bureau (CAB), le mardi 22 septembre. D'emblée, le ministre a soutenu que la vidéo comporte une série de «faussetés». Il a affirmé «catégoriquement» qu'il était «impossible» que cet incident ait eu lieu. D'abord parce qu'il n'y aurait pas de bureau du CAB à Petit Raffray. Ceux de la circonscription No. 6 se trouvant à Grand-Baie et à Goodlands.

Ensuite, a-t-il souligné, le jour où les élus de la circonscription reçoivent leurs mandats est le mercredi et non le mardi, même quand le Parlement en congé, comme c'est le cas actuellement.

Au sujet de son agenda ministériel pour le mardi 22 septembre, Mahend Gungapersad a précisé que ce jour-là, il a reçu l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhone et Gilberte Chung, directrice du Service Diocésain de l'Education Catholique (SEDEC). Cela, dans le cas de la signature d'un accord concernant le «grant-in aid formula», pour les écoles primaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a pointé du doigt les « deep fake mongers » qui auraient créé une «squad, pour mener des attaques ciblées. Zot kre bann zafer out of nothing, zot lans li lor rezo sosio. Bann dimounn ki pena informasion gob sa fasilman».

Mahend Gungapersad a dit son intention d'avoir recours à la Cybercrime Unit de la police. «Mo pou fer seki bizin», a-t-il lancé. Sans citer de nom, le ministre a indiqué qu'une personne apparentée à un parti politique, qui aurait donné écho à ces allégations, serait appelée à répondre de ses actes.