Cameroun: Festi foot CK à Bandjoun - Des légendes sportives et culturelles au pas de l'émergence...

VICTORIA CLEMS a gagné la 9eme édition de ce tournoi organisé par Cauris Kuate et parrainé par le duo Albert Kouinche et Kengne David .Cette victoire pour une troisième fois de suite à ce championnat à été visible par sa victoire (1-0) sur « 2-0 » de la carrière de Bandjoun .

Ambiance de carnaval et scène de joie ce samedi 05 septembre 2026 au stade municipal Victor Fotso de Bandjoun. A la mi-temps de la rencontre de football opposant Victoria Clems à « 2-0 » de la Carrière de Bandjoun dans le cadre de la finale de la 9e édition du Festi Foot CK, le jeune artiste musicien Big Lam donne la cadence et fait vibrer la foule. Une foule nombreuse et bigarrée venue des quatre coins du Cameroun pour vivre la fête du football à Bandjoun et découvrir le spectacle offert par les talents de la localité.

« Je suis satisfait du déroulement du tournoi Festi Foot CK. J'exprime ma reconnaissance à Cauris Kuate. Il est professionnel et humain en matière d'organisation des compétitions sportives. Nous avons les matchs de coupe et de championnat dans de très bonnes conditions. A chaque fois, les confrontations ont été houleuses. Vous avez regardé ce match de la finale, c'était équilibré. Nous avons mouillé le maillot pour arracher le précieux trophée », soutient le gardien de but de l'équipe victorieuse. Amoureux de l'événementiel, il organise, depuis neuf éditions déjà, le Festi foot CK à Bandjoun.Et il envisage l'organisation de la dixième édition, avec de nombreuses innovations.

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D'ailleurs Albert Kouinche, député à l'Assemblée nationale et parrain du Festi foot CK a conseillé à Cauris Kuate d'intégrer des séquences de football féminin comme innovation lors de l'édition prochaine. Lanuy Harry, préfet du département du Koung-khi , indique que le promoteur du Festi foot CK est un modèle pour la jeunesse de sa circonscription. D'ailleurs, le numéro 1 du département du Koung-khi souligne que son unité de commandement est la moins criminogène des huit départements de la région de l'Ouest. Et selon, une initiative d'animation sportive et culturelle, comme celle de Cauris Kuate participe à la lutte contre la délinquance juvénile et la dépravation des moeurs.

Les récompenses des vainqueurs pour cette édition ont été en hausse. Le vainqueur Victoria clems double vainqueur cette année a reçu comme récompense pour avoir remporté la coupe, la somme de deux cent cinquante milles francs (250 000 Fcfa) et pour son titre de champion, la somme de six cent mille francs Cfa ( 600 000 Fcfa), soit un total de huit cent cinquante milles francs Cfa(850 000 Fcfa). Pendant la rencontre d'ouverture de la 9ème édition du Ck Festi Foot mettant au prise 2-0 de la carrière de Bandjoun à Victoria clems s'est soldé par un score de parité de 0 but partout, la même affiche à la finale à vu la revanche des blancs et violet 1 but à 0.