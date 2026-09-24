Congo-Brazzaville: Économie forestière - Les cadres édifiés sur les exigences et enjeux du label FSC

À l'occasion de la célébration de la Semaine des forêts (Forest Week 2026), le Forest Stewardship Council (FSC) a réuni, le 23 septembre, les cadres du ministère de l'Économie forestière ainsi que des représentants d'organisations partenaires. Au coeur des échanges, il s'est agi de l'approfondissement des connaissances sur la certification forestière et l'urgence d'une gestion durable et responsable des ressources de l'écosystème du Bassin du Congo.

Avec environ 3 800 000 hectares de forêts certifiées, la République du Congo s'impose comme un acteur majeur de la gestion forestière responsable dans la sous-région. Pour consolider ces acquis, la délégation régionale du FSC a présenté en détail son fonctionnement, ses objectifs et ses mécanismes d'accompagnement destinés aux administrations publiques, entreprises et communautés locales.

Pendant cette journée d'échange, Stevie Ruchelle Sianard Bidjoua, responsable du développement des marchés pour le Bassin du Congo et l'Afrique de l'Ouest, a rappelé la vocation du FSC en tant que système de certification d'excellence.

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De son côté, De Souza Feujio, responsable de la certification pour les forêts communautaires et les petits exploitants, est revenu sur les aspects techniques et l'importance cruciale des 10 principes fondamentaux du FSC. Ces critères rigoureux visent à garantir que l'exploitation forestière réponde aux besoins économiques tout en préservant la biodiversité et en respectant les droits des populations locales. « La certification forestière est un processus volontaire au cours duquel un tiers indépendant atteste qu'une forêt est gérée de manière responsable sur les plans environnemental, social et économique», a-t-elle indiqué. Par ailleurs, les modalités d'adhésion au réseau mondial ont été clarifiées par Nouman Burthen, responsable régional des adhésions pour l'Afrique.

Organisée du 21 au 27 septembre sur le thème « Faites un geste pour les forêts », la Semaine des forêts FSC est une campagne d'envergure internationale. Elle vise à sensibiliser le grand public, les décideurs et le secteur privé au rôle vital que jouent les massifs forestiers dans la lutte contre le changement climatique par le stockage du carbone, la préservation de la biodiversité remarquable du Bassin du Congo et le soutien socio-économique aux communautés locales et peuples autochtones.

En réunissant les acteurs-clés de la gouvernance forestière nationale, le FSC affirme sa mission consistant à servir de catalyseur pour transformer le marché et orienter la gestion des forêts du monde entier vers une utilisation durable, la conservation et la restauration.