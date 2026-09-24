Congo-Brazzaville: Démission de Juste Désiré Mondelé - Le Club 2002 PUR saisit le ministre de la Décentralisation

Le secrétaire général adjoint du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Antoine Banvidi, a, dans une correspondance adressée au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Ollessongo Ondaye, demandé l'application « diligente » de l'article 112, alinéa 2 de la Constitution du 25 octobre 2015, consécutivement à la démission du député de la première circonscription électorale de Ouenzé du parti, Juste Désiré Mondelé.

Dans cette lettre dont l'objet est démission d'un député, le sénateur Antoine Banvidi rappelle que le député de Ouenzé I, par ailleurs ancien secrétaire général du Club 2002-PUR, a fait parvenir, en date du 2 juillet 2026, son courrier de démission du parti. Selon lui, l'article 112, alinéa 2 de la Constitution congolaise dispose que : « un député ou un sénateur élu, présenté par un parti ou un groupement politique, qui démissionne du parti politique ou d'un groupement politique, et en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénateur ».

« Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir procéder à la prise d'un arrêté actant son remplacement définitif à l'Assemblée nationale par l'honorable Francis Akouala Ngambou, député siégeant », a-t-il souhaité, comptant sur l'application diligente des dispositions de la loi fondamentale du pays.