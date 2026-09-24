Congo-Brazzaville: Littérature - Jorus Mabiala fait revivre les contes et légendes du royaume Loango

Le conteur congolais Jorus Mabiala vient de publier « Contes et légendes du Royaume de Loango », un ouvrage paru Chez Acoria Editions, dans lequel il revisite l'univers culturel et imaginaire du royaume Loango à travers des récits inspirés des traditions orales du Bassin du Congo.

Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur puise dans les richesses du Congo d'antan, notamment les paysages du littoral atlantique, la faune et la flore de la forêt du Mayombe, pour transmettre aux générations actuelles une partie d'un patrimoine longtemps véhiculé par la parole.

Nourri par son Congo natal et les récits traditionnels transmis par son père, Jorus Mabiala construit un univers où le conte apparaît comme un trait d'union entre les mémoires anciennes et le monde contemporain. Les récits proposés invitent ainsi le lecteur à redécouvrir des personnages, des paysages et des imaginaires issus de la tradition orale congolaise.

Danseur et chanteur avant de se consacrer pleinement à l'art du conte, l'auteur développe une écriture et une parole à la fois poétiques, vivantes et accessibles. Ses récits abordent également des préoccupations contemporaines, faisant du conte un espace de réflexion sur la société et sur les rapports entre les générations.

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Conteur engagé dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine oral, Jorus Mabiala compte plusieurs publications chez Acoria Editions, parmi lesquelles « Si La Fontaine parlait africain », paru en 2009, « Contes, comptines et berceuses du Congo-Brazzaville », publié en 2014, et « Les contes très africains », en 2017.

À travers ses livres et ses spectacles, l'auteur s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, avec une démarche fondée sur la transmission, la poésie et la valorisation des cultures africaines. Avec « Contes et légendes du Royaume de Loango », il poursuit ainsi son travail de sauvegarde des récits traditionnels et de mise en lumière des imaginaires du Congo.

Le conte demeure, dans cette démarche, un moyen de préserver la mémoire collective et de transmettre aux nouvelles générations des valeurs, des récits et des représentations issus de l'histoire et de la culture du Bassin du Congo.