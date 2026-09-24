Afrique Centrale: Migration - Quatre jeunes congolais rapatriés du Tchad

Victimes d'actes d'escroquerie et de traitements peu humains, quatre jeunes congolais sont arrivés le 23 septembre à Brazzaville par le vol d'Ethiopian, en provenance de Ndjamena, au Tchad.

Prière dans la bouche et larmes aux yeux, ces jeunes ont été accueillis à l'aéroport international Maya-Maya par le directeur du cabinet par intérim du ministre des Affaire étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Albert Massouémé, en présence des représentants du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Congo au Tchad, Guy Patrick Ntsiba, a rappelé que ces jeunes qui étaient au nombre de quinze ont été appâtés par des offres d'emplois fictives.

« Ils sont partis du pays jusqu'à Ndjamena par des voies risquées. Une fois à Ndjamena, ils ont été séquestrés et escroqués parce que les parents ont chaque fois été emmerdés pour envoyer de l'argent, il y a certains qui ont dépensé trois millions FCFA, deux millions pour une formation fictive qui n'a jamais existé », a expliqué le diplomate congolais.

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En terre tchadienne, ces jeunes éprouvaient de sérieuses difficultés jusqu'au point où trois d'entre eux se sont rapprochés de l'ambassadeur pour se plaindre. Consciente de sa mission qui consiste, entre autres, à protéger et à défendre les intérêts des compatriotes, l'ambassade du Congo au Tchad a saisi les autorités tchadiennes qui ont commis les services de police et de justice. Interrogé sur le sort des onze autres jeunes restés au Tchad, Guy Patrick Ntsiba a rassuré qu'ils reviendront au pays.

« Les quatre que vous voyez, c'est un retour volontaire. Ils sont des majeurs, on ne peut pas leur imposer, les pousser à revenir. Ceux-ci ont été volontaires, les autres ont refusé, nous attendons l'action de la police tchadienne qui mettra la main sur le réseau et ces compatriotes pour les mettre à notre disposition afin d'enclencher une seconde procédure de rapatriement », a annoncé le chargé d'affaires de l'ambassade du Congo au Tchad.

En effet le rapatriement volontaire de ces jeunes a été rendu possible grâce à l'implication du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda. Après leur réception à l'aéroport, ces compatriotes dont la majorité provienne des départements de l'intérieur du pays sont hébergés par le gouvernement avant d'organiser leur retour dans les familles d'accueil.

Le directeur de cabinet par intérim a, de son côté, réaffirmé l'engagement du gouvernement de toujours secourir les compatriotes en difficultés partout où ils trouvent. « Depuis plusieurs mois, le gouvernement accorde une attention particulière sur les Congolais qui vivent à l'étranger. Ils sont suivis de très près et chaque fois qu'il y a un problème, le gouvernement se lève pour faire en sorte que ceux qui vivent des situations difficiles soient rapatriés au pays », a rappelé Albert Massouémé.

Après le rapatriement de ces quatre Congolais de Ndjamena, le gouvernement a déjà facilité le retour volontaire de 159 compatriotes en danger, dont de 90 en provenance de Cape Town et 65 de Johannesburg, en Afrique du Sud.