Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Des kits aux élèves de Bouemba

La fondation Coeur Angélique a distribué, le 19 septembre, 1000 kits scolaires aux élèves du district de Bouemba, dans le département des Plateaux. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, des parents et des élèves.

Représentant le président d'honneur de la fondation, Célestine Othoud a rappelé les différentes actions menées dans le district, notamment l'implantation des antennes de ladite organisation dans 52 localités et l'octroi de microcrédits destinés à soutenir les activités génératrices de revenus. « Notre présence dans le district de Bouemba traduit notre volonté de rapprocher davantage la fondation des populations et d'apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations », a-t-elle déclaré.

À ces actions s'ajoute aujourd'hui la remise des kits scolaires car pour la fondation Coeur Angélique, l'éducation demeure l'un des piliers essentiels du développement. Le don comprend entre autres des sacs, cahiers, stylos et ardoises. Une manière pour elle d'accompagner les familles et permettre aux enfants d'aborder l'année scolaire 2026-2027 dans des meilleures conditions.

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Au nom de l'administration locale, Aymar-Silvère Obambi, sous-préfet, chef de district de Bouemba, a salué cette initiative qui, selon lui, symbolise bien plus qu'une simple aide matérielle. Il a adressé ses remerciements au président d'honneur de la fondation, Rudy Stéphen Mpiere Ngouamba, pour « l'engagement humanitaire, la générosité et la constance dans l'accompagnement de nos enfants ». Aux élèves, il a conseillé : « Que chaque cahier soit rempli de savoir, que chaque stylo trace le chemin de votre réussite. Bouemba a besoin de vous demain, forts, instruits et engagés pour le développement de notre noble district ».

Pour l'inspecteur de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Bouemba, Sylvestre Vivien Leboto, ce don constitue « un ouf de soulagement » pour les parents et contribue à accompagner « le défi de l'apprentissage ». Au nom des parents d'élèves de Bouemba, Prince Awe a estimé que cette initiative contribue à alléger les dépenses liées à la rentrée. « Grâce à ces kits scolaires, nos enfants pourront démarrer l'année dans des meilleures conditions avec la même chance que les autres », s'est-il réjoui.

Notons que la Fondation Coeur Angélique, organisation non gouvernementale et apolitique créée à Brazzaville, intervient depuis 2008 notamment dans l'éducation, l'autonomisation économique, le sport et le développement communautaire.

Le tournoi « Lipanda » clos

Lancé le 11 août par la fondation Coeur Angélique, le tournoi Lipanda a réuni pendant plusieurs semaines des équipes de football et de nzango des villages et quartiers de Bouemba. Organisée dans un esprit de fair-play et de cohésion sociale, la compétition a connu son épilogue le 19 septembre. « Le sport forge le corps et le caractère. Je félicite tous les participants pour leur esprit de grandeur », a déclaré le sous-préfet. Pour Célestine Othoud, ces compétitions ont permis aux jeunes « de se retrouver autour du sport » et de renforcer « les liens entre les populations ».

En football, "Italy" s'est imposé face à Ossio sur le score de 1-0. Au nzango, Assiélé a remporté la finale contre Ingouélé, 30 à 16. Au classement final, "Italy", Ossio et Bouanga occupent les trois premières places en football. Au nzango, Assiélé, Ingouélé et Emoua terminent respectivement première, deuxième et troisième. Les vainqueurs ont reçu 500. 000 FCFA, les deuxièmes 350. 000 FCFA et les troisièmes 250. 000 FCFA.