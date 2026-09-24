Congo-Kinshasa: Conflit dans l'est du pays - À l'ONU, Rwandais et Congolais insistent sur le respect des accords signés

Rwanda et République démocratique du Congo (RDC) se sont succédés le 23 septembre 2026 à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU : leurs Premiers ministres ont souligné les avancées diplomatiques réalisées ces derniers mois dans le conflit qui oppose leurs pays. Mais les griefs restent là. Et surtout, chacun pense que les concrétisations des engagements pris sont trop lentes.

Pour le Premier ministre rwandais, les accords de Washington signés en juin 2025 entre le Rwanda et la RDC et l'accord-cadre de Doha signé en novembre 2025 entre la RDC et le groupe politico-militaire AFC/M23 sont des pas dans la bonne direction. Et Justin Nsengiyumva l'assure : le Rwanda veut la paix dans la région.

Il faut maintenant que tous les acteurs honorent leurs engagements, précise-t-il : « Les racines du conflit dans l'est de la RDC sont politiques et tiennent à des griefs de longue date, à l'exclusion et à des défaillances de gouvernance. La solution doit donc, elle aussi, être politique. »

Quelques minutes plus tard, même constat pour la cheffe du gouvernement congolais : Judith Suminwa apprécie les avancées, mais reconnaît aussi que pour des millions de Congolais, la paix demeure encore une promesse.

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Kinshasa n'attend pas de nouveaux engagements, mais seulement la mise en application de ceux qui ont déjà été annoncés. « Le rapatriement le 8 septembre dernier, avec l'appui de la Monusco [la mission de l'ONU en RDC, NDLR] de 120 personnes associées aux Forces démocratiques de libération du Rwanda [groupe armé historiquement composé d'anciens génocidaires rwandais, actif depuis des années dans l'est de la RDC, et dont Kigali exige la neutralisation, NDLR] en constitue une première traduction concrète. La question des FDLR ne saurait donc plus servir de prétexte au maintien d'une présence militaire étrangère sur notre territoire », a-t-elle ajouté en référence aux troupes de la Rwanda Defence Force présentes dans l'est de la RDC selon des experts de l'ONU.

Calendrier précis et mise en oeuvre coordonnée

La Première ministre congolaise a réclamé un calendrier précis de la mise en oeuvre coordonnée des mécanismes de Washington, de Doha et de l'Union africaine, ainsi qu'une vérification indépendante et un partage régulier de l'information et des conséquences effectives en cas de violation.

L'est de la RDC est en proie à des conflits depuis plus de 30 ans. Le groupe armé AFC/M23 s'est emparé de pans de territoires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, avec le soutien du Rwanda et de son armée. Une Rwanda Defence Force placée sous sanctions américaines en mars 2026.

L'accord de paix signé entre la RDC et Rwanda sous l'égide de Washington n'a pas mis fin aux combats.