Congo-Kinshasa: Une réunion du G20 débloque 2,6 milliards de dollars d'engagements dans la lutte contre l'épidémie

À New York, une réunion du G20 consacrée à Ebola a permis de réunir environ 2,6 milliards de dollars d'engagements, selon Jean Kaseya, le directeur général d'Africa CDC.

Les attentes tournaient autour de deux milliards de dollars. Cette mobilisation doit aider à accélérer la riposte. Parmi les engagements rendus publics, les États-Unis annoncent 267 millions de dollars supplémentaires. Le Département d'État indique que l'aide directe américaine atteint 887 millions de dollars au total. Le Japon annonce, lui, 5 millions de dollars supplémentaires pour la RDC et l'Ouganda.

Cette aide doit soutenir la santé publique, l'assainissement et le contrôle aux frontières. Concrètement, les fonds américains doivent financer des unités de traitement, des équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés, du matériel de protection, la surveillance et le suivi des contacts.

Des financements devant répondre aux besoins signalés sur le terrain

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Jean Kaseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), appelle aussi à renforcer l'approche centrée sur les villages, la prise en charge des malades et l'accès aux vaccins et aux médicaments.

Ces financements répondent à des besoins signalés sur le terrain. Selon un rapport daté du 21 septembre, au Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, 64 des 338 patients hospitalisés étaient pris en charge hors des structures répondant aux normes. Et aucun lit n'était disponible à Butembo et à Katwa, deux centres de santé de cette province.

Ce rapport signale aussi des acteurs communautaires impayés depuis plus de quatre mois.

Dans son briefing du 17 septembre, Africa CDC signalait enfin des déficits de financement de 11 millions de dollars pour deux protocoles liés au vaccin Ervebo et de 3,6 millions pour l'essai de phase 3 Solidarity.

Jean Kaseya demande enfin que l'argent parvienne directement à ceux qui en ont besoin et que son utilisation soit tracée.

La RDC est en proie à la 17e épidémie de maladie Ebola de son histoire, devenue en quelques mois la plus meurtrière jamais connue dans ce vaste pays d'Afrique centrale.

Partie de la province de l'Ituri et déclarée officiellement mi-mai, l'épidémie a déjà causé 3 759 décès et contaminé 7 773 personnes, selon un dernier bilan de l'Institut national de santé public congolais (INSP).