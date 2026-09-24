TUNIS — Les calligraphes Tunisiennes Salma Ben Ammar et Chaima Tliba ont remporté respectivement les première et deuxième places du concours international de calligraphie arabe « Nûn » organisé par la Grande Mosquée de Paris à l'occasion de la célébration de son centenaire. Cette compétition récompense des lauréats afin d'encourager, valoriser et transmettre l'excellence des arts islamiques. Ce prix vise à soutenir les artistes, à préserver les traditions calligraphiques classiques et à favoriser le dialogue culturel à travers la beauté et l'exigence de cet art séculaire.

Le directeur du Centre National de la calligraphie, Yassine Mokrani a fait part, dans une déclation à l'agence TAP, de la victoire de ces deux calligraphes, diplômées de la première promotion du Centre en 2024. La première place en Maghribi a été décernée à Salma Ben Ammar, et la deuxième place en calligraphie kufique à Chaima Tliba, ex aEquo avec le calligraphe Irakien Asir Karar.

Le calligraphe tunisien et président du jury du concours, Amor Jomni, a, pour sa part, souligné à TAP que cet événement a enregistré la participation d'un grand nombre d'oeuvres, dépassant 350 calligraphies réalisées par des calligraphes de 32 pays, dont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Palestine, l'Égypte, l'Irak, l'Oman, la France, la Malaisie, la Chine, ainsi qu'une forte participation de l'Indonésie, de l'Iran, de la Turquie et du Pakistan. Ces oeuvres ont concouru dans six styles principaux à savoir le Kufi (calligraphie kairouanaise) le Thuluth, le Naskh, le Nasta'liq, le Diwani et le Maghribi.

Il a également salué la présence remarquable de la calligraphie kaïrouanaise parmi les participations ainsi que la diversité des nationalités qui l'ont adoptée dans le cadre du concours.

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À l'issue de ce concours, dont les résultats ont été dévoilés le 19 septembre courant, 30 lauréats ont été couronnés, à raison de trois gagnants par style. Le premier prix de chaque catégorie s'élève à 7 000 euros, tandis que le montant total des prix s'élève à 57 000 euros.

Pour rappel, l'appel à candidatures pour ce concours a été lancé le 6 mai 2026 et s'est clôturé à la fin du même mois, tandis que la réception des oeuvres participantes s'est poursuivie jusqu'au 30 juillet 2026 avant le début du processus de jugement.

A noter que le Centre National de la Calligraphie dispense une formation gratuite aux arts de la calligraphie et de l'ornementation, accueillant chaque année des dizaines de nouveaux élèves qui bénéficient d'un cursus continu de trois ans dans divers styles d'écriture arabe.