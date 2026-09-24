Afrique de l'Ouest: Filière avicole - Le Fieravicola présenté aux professionnels ivoiriens et guinéens

L'Italian Trade Agency (ITA), organisme gouvernemental italien chargé de la promotion des échanges commerciaux et de l'internationalisation des entreprises italiennes, à travers son bureau d'Abidjan, a organisé le mardi 8 septembre 2026, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody, une journée d'échanges avec les professionnels de la filière avicole de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Cette rencontre a été l'occasion pour ITA Abidjan de présenter Fieravicola, le seul Salon italien entièrement dédié à la filière avicole qui se tiendra du 20 au 22 avril 2027, à Rimini Expo Center, en Italie.

Les secteurs d'exposition sont la nutrition, la santé et le bien-être animal ; l'élevage, la production et la transformation ; les technologies et services, ainsi que la durabilité, l'énergie et l'économie circulaire. Fieravicola est une vitrine pour mieux connaître la filière avicole, un rendez-vous stratégique où se rencontrent des professionnels, des institutions et même des chercheurs. Autre activité au programme, l'organisation d'un focus sur la Méditerranée et l'Afrique. Parallèlement aux expositions, des conférences, des rencontres scientifiques, etc. seront organisées.

L'édition 2025 a enregistré plus de 100 acheteurs professionnels, 25 exposants internationaux, 25% des visiteurs étrangers. C'est une véritable opportunité pour connaître tous les éléments constituant la chaîne de production du secteur avicole.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiémoko Touré, a, au nom du Président de la République Alassane Ouattara, souhaité la bienvenue à la délégation italienne à l'occasion de cette mission économique consacrée au secteur de l'aviculture et surtout pour cette initiative qui offre un cadre privilégié de rapprochement entre les entreprises italiennes et ivoiriennes et surtout de la sous-région du secteur avicole.

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Le ministre Touré a ajouté que cette rencontre intervient à un moment où la Côte d'Ivoire poursuit résolument sa transformation économique et le renforcement de sa souveraineté alimentaire et ce, conformément à la vision du Chef de l'État et aux orientations du Plan National de Développement (PND 2026-2030).

« Cette ambition est portée par la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture (Ponadepa), dans sa version 2 qui place la modernisation, la compétitivité et le développement durable d'une filière au coeur de notre action », a-t-il dit. Il a, en outre, souligné que la filière avicole contribue à l'approvisionnement des populations en protéines animales, à la création d'emplois et de revenus ainsi qu'au développement de nombreuses activités connexes.

« Il nous faut produire davantage de manière plus compétitive tout en renforçant la qualité, la biosécurité, la traçabilité et la transformation de nos produits. C'est dans cette perspective que l'expérience italienne nous apparaît particulièrement intéressante », a ajouté le ministre Sidi Touré. Il a, cependant, précisé que l'ambition n'est pas de reproduire à l'identique le modèle italien, mais plutôt de s'inspirer des expériences de Rome.

L'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, SEMme Roberta Di Lecce, a rappelé que ce Salon est l'un des rendez-vous les plus importants pour les professionnels de la filière avicole mondiale. Il rassemble les meilleurs experts, producteurs, chercheurs et l'industrie du monde entier autour des thématiques d'une aviculture moderne. « C'est une vitrine unique de l'innovation des hommes d'affaires italiens mais aussi un espace d'échange et de coopération internationale », a déclaré la diplomate italienne.

Elle estime que la réussite de cette coopération repose sur la qualité des partenariats que les deux pays entretiennent dans ce secteur d'activité. « L'Italie et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis de nombreuses années des relations de coopération fructueuse. L'agriculture et l'élevage occupent une place centrale dans cette relation. Car nous savons combien ces secteurs sont essentiels à la souveraineté alimentaire, à la création d'emplois et au développement économique inclusif », a-t-elle expliqué et a précisé que c'est dans cet esprit que la délégation d'entreprises italiennes spécialisées dans l'aviculture est venue se présenter à leurs homologues ivoiriens et guinéens. Avant de souligner l'importance et la performance du secteur avicole italien qui figure parmi les plus avancés, les plus compétitifs d'Europe.

Ce secteur repose sur des filières intégrées, fruit d'investissements constants dans la recherche et l'innovation. « Il constitue précisément le socle sur lequel nous souhaitons bâtir et renforcer notre coopération avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. L'Italie croit fermement aux partenariats durables et mutuellement avantageux. Notre souhait, à travers cette présentation, est d'ouvrir aux professionnels ivoiriens et guinéens les portes de Fieravicola afin de favoriser le transfert des technologies, des partenariats industriels, les investissements italiens dans ce secteur porteur », a-t-elle insisté.

À l'en croire, le potentiel avicole ivoirien conjugué à l'expertise italienne peut donner naissance à des collaborations mutuellement bénéfiques à grande échelle. C'est pourquoi, l'Ambassade d'Italie, à travers le bureau d'Abidjan, se tient entièrement disponible pour accompagner les entreprises, les institutions et les producteurs intéressés au Salon ou pour la mise en place de partenariats solides avec les entreprises italiennes de ce secteur. La diplomate italienne souligne l'engagement de son pays à poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire.

Le président de la Fédération interprofessionnelle nationale avicole de Guinée (Fina), Boubacar Dansoko, a indiqué que la coopérative entre la Côte d'Ivoire, l'Italie et la Guinée, n'est pas un simple protocole diplomatique, mais une nécessité vitale. C'est pourquoi il a salué la vision de l'Italie et la foire Fieravicola qui ont compris que le développement ne se décrète pas depuis un bureau, mais se construit sur le terrain entre partenaires qui se respectent et se font confiance.

« Ce que le Sénégal a vécu en 2025, les éleveurs guinéens le souhaitent en avril prochain dans l'avion qui les mènera vers l'Italie non pas pour une simple visite, mais en partenaires déterminés à apprendre, à négocier, à investir et à revenir chez eux plus forts », espère-t-il. Il ajoute que la modernisation de la filière avicole ne se fera pas seulement par l'achat d'équipements aussi performants soient-ils, mais elle se fera par la formation des jeunes, la structuration des interprofessions et une gouvernance rigoureuse des organisations et par une volonté politique constante des autorités.

De son côté, le président de l'interprofession avicole ivoirienne (Ipravi), Sylvain Gotta, a laissé entendre que la filière avicole est engagée dans une dynamique de croissance avec des progrès remarquables enregistrés depuis 2010. « Nous sommes passés d'une production de 23 mille tonnes en 2010 qui représentaient 1,1 kg par habitant et par an, à une production de 139 mille tonnes en 2025, soit 4,25kg par habitant et par an. Cela reste encore faible par rapport à certains pays développés », dit-il. Soulignant que pour les oeufs de consommation, le pays est passé de 695 millions en 2010 à 1,8 milliard d'oeufs de consommation en 2025 ; soit 33 oeufs par habitant en 2010 à 57 oeufs en 2025.

Selon lui, la filière a une contribution active au Pib du secteur des ressources animales avec le chiffre d'affaires global de l'ordre de 500 milliards de Fcfa générés en 2025 et participe à la politique d'insertion socioprofessionnelle du gouvernement avec plus de 350 mille emplois directs et indirects créés.

Pour le directeur d'ITA Abidjan, Alessandro Gerbino, l'activité de sa structure consiste prioritairement dans la réalisation de toute activité qui puisse mettre en relation les entreprises ivoiriennes et italiennes dans le but de faciliter les connaissances réciproques, les opportunités et enjeux de collaboration.

« Présenter aujourd'hui Fieravicola marque pour nous, un moment très important pour la collaboration dans cette filière stratégique. Nous sommes très encouragés grâce à l'appui que nous avons reçu de la part du Ministère des Ressources animales et halieutiques, par l'active collaboration d'Ipravi qui nous a accompagné tout au long de cette journée », a-t-il dit et a ajouté être confiant pour les résultats qui pourront découler de cette journée et qui permettront de conduire une délégation ivoirienne au Salon.

Avant d'annoncer que du 8 au 10 octobre 2026, une délégation de 18 entreprises italiennes spécialisées dans les technologies de l'emballage exposeront au Parc des expositions d'Abidjan, en collaboration avec la Chambre de commerce d'Italie.

Cette journée s'est achevée sur des rencontres B2B entre les entreprises italiennes telles Chemifarma, Facco, Neofarma, ainsi que Rota Guido et les professionnels ivoiriens et guinéens de la filière avicole.