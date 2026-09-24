Afrique: Le CPS de l'UA salue les efforts du Président Tebboune dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a salué, dans une déclaration adoptée mercredi à New York lors de sa 1369e réunion au niveau ministériel, les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Champion de l'UA pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Dans sa déclaration consacrée au thème du "bon voisinage et des réponses régionales aux défis sécuritaires et terroristes en Afrique", le CPS a salué les efforts du président de la République pour faire avancer l'agenda de l'UA en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Le Conseil a, à ce titre, demandé à la Commission de l'UA d'accélérer l'achèvement du mandat d'arrêt africain et de la base de données africaine sur les terroristes, afin de renforcer la coopération judiciaire transfrontalière, de perturber les réseaux d'approvisionnement illicites et de relever efficacement le défi des sanctuaires régionaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le CPS a également renouvelé son appel à la Commission de l'UA, conformément à la décision 978 de la Conférence de l'Union africaine adoptée en février 2026, pour mettre en place un cadre continental visant à lutter contre l'utilisation par les groupes terroristes des technologies émergentes, notamment les drones, les plateformes cryptées et les financements numériques, en s'appuyant sur les "Principes directeurs d'Alger" et en veillant à leur conformité avec les normes internationales.

Dans ce contexte, le Conseil a appelé les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier l'ensemble des instruments de l'UA relatifs à la lutte contre le terrorisme, notamment la Convention de l'Organisation de l'Union africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée lors du 35e sommet de l'OUA, tenu à Alger en juillet 1999, ainsi que son protocole, afin de combler les lacunes sécuritaires régionales et de renforcer le cadre normatif du continent.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, avait souligné, dans son intervention lors de cette réunion, "la priorité accordée par l'Algérie à la lutte contre le financement du terrorisme et à l'assèchement de ses sources, notamment en s'attaquant à l'exploitation des technologies avancées à des fins terroristes".

M. Attaf a rappelé, à cet égard, les "Principes directeurs d'Alger", adoptés par le Conseil de sécurité des Nations unies en janvier 2025, en tant que cadre de référence pour renforcer les efforts internationaux dans ce domaine.

Le ministre d'Etat a également mis en avant "le rôle joué par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Champion de l'UA pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent".

Il a ajouté que "l'approche adoptée par l'Algérie repose sur la conviction que les réponses sécuritaires et militaires, bien que nécessaires, ne peuvent, à elles seules, assurer une sécurité et une stabilité durables, sauf si elles sont accompagnées par le développement, la réconciliation, la consolidation des institutions de l'Etat et le traitement des conditions exploitées par les organisations terroristes pour recruter et s'étendre".