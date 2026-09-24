Algérie: Mise en avant de l'approche nationale d'investissement dans les infrastructures, la production et le capital humain pour relever le défi de la croissance durable

ALGER — Des experts en économie ont mis en avant la dynamique économique continue que connaît l'Algérie ces dernières années, portée par un ensemble de programmes, de projets et d'efforts couvrant tous les secteurs d'activité, fondés sur l'investissement dans le renforcement des infrastructures, l'élargissement des capacités de production et le développement du capital humain, soulignant l'impact de ces efforts dans la réalisation d'une croissance continue d'une année à l'autre et la consolidation des fondements d'un développement économique durable.

Dans des déclarations à l'APS, ces experts ont précisé que cette dynamique, qui s'inscrit dans le cadre des efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer l'activité économique et à améliorer le climat de l'investissement et des affaires, s'illustre à travers les réalisations de l'Algérie, à la faveur d'une série de projets structurants couvrant tous les secteurs de l'activité économique, parallèlement à des mesures ayant permis au pays de s'engager de manière effective dans une dynamique de croissance économique durable.

Dans ce cadre, l'expert et consultant international en développement économique, Abderrahmane Hadef, a rappelé que l'Algérie connaît une dynamique économique croissante grâce aux grands projets structurants en cours de réalisation et programmés pour l'avenir, lesquels constituent un moteur essentiel de la croissance au vu de leur contribution au développement de plusieurs secteurs, à l'instar des transports, de l'énergie et de l'industrie, en sus de l'amélioration des liaisons entre les zones de production et les marchés, réduisant ainsi les coûts de l'activité, tout en soutenant la compétitivité de l'économie nationale.

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M. Hadef a ajouté que ces projets offrent un environnement propice pour la réalisation des systèmes économiques intégrés, à travers le développement de plusieurs domaines, notamment la sous-traitance, la maintenance, les services logistiques, les industries de transformation, les services d'ingénierie et de technologie, et la numérisation, contribuant ainsi à l'élargissement des chaînes de valeur locales, à la création de valeur ajoutée et à l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement.

Il a également évoqué l'amélioration du climat de l'investissement, soulignant que la nouvelle approche adoptée par les autorités, fondée sur l'accompagnement des investisseurs et des projets et sur la simplification des relations avec l'administration, a permis de renforcer l'attractivité de l'économie, d'attirer davantage d'investissements étrangers et d'orienter les investissements vers des secteurs productifs à forte valeur ajoutée.

Dans ce sens, l'intervenant a mis en avant les progrès réalisés par le pays dans les indices de développement humain, précisant que les efforts consentis pour élargir et moderniser les établissements scolaires et les universités constituent un investissement direct dans le capital humain et contribuent au développement des compétences nécessaires pour accompagner les mutations technologiques et industrielles, tandis que les efforts visant à élargir et moderniser les infrastructures sanitaires et à améliorer les services de santé contribuent également à améliorer la qualité de vie des citoyens, ce qui conduit à une hausse de la productivité.

De son côté, l'expert économique, Ishak Kherchi, a affirmé que les grands projets structurants engagés par l'Algérie constituent un levier fondamental pour accélérer la croissance, relevant que les investissements publics qui y sont liés dynamisent plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, les transports, les services et l'industrie durant la phase de réalisation, d'autant plus que leurs retombées économiques se renforcent lors de leur mise en exploitation, à travers l'augmentation de la productivité, le développement des transports et de la logistique, ainsi que la réduction des coûts d'activité.

Il a également mis en avant le rôle de l'approche actuelle en matière d'investissement dans le renforcement de l'intégration entre les secteurs public et privé, conformément aux orientations du président de la République, notamment dans la mesure où l'Etat assure les infrastructures, les conditions essentiels et les cadres juridique et réglementaire régissant l'activité, tandis que l'investissement privé contribue à élargir la base de production, et à créer de la richesse et des emplois, estimant que cette intégration favorise la diversification et l'expansion de l'activité économique.

Dans le même contexte, M. Kherchi a salué les efforts consentis pour soutenir et moderniser les établissements scolaires et universitaires, et améliorer les conditions de formation, ainsi que pour développer les compétences dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'Internet et du cloud computing, soulignant que cet investissement dans la connaissance contribue à renforcer le lien entre l'université et l'économie nationale et à former des compétences répondant aux exigences de la transformation économique et technologique.

L'expert a également relevé les progrès réalisés dans le secteur de la santé, à travers l'extension et la modernisation des infrastructures, le rapprochement des services des citoyens et le développement des établissements spécialisés, affirmant que l'amélioration du système de santé, désormais devenue une réalité tangible, contribue au renforcement du développement humain et à l'amélioration de la capacité des individus à apprendre, travailler et produire, tout en stimulant les secteurs y afférents, notamment les industries pharmaceutiques, les équipements médicaux et la recherche scientifique.