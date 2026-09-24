Algérie: Le Premier ministre inaugure, à Tissemsilt, une unité de production de composants et accessoires plastiques pour automobiles

TISSEMSILT — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a procédé, jeudi dans la wilaya de Tissemsilt, à l'inauguration d'une unité de production de composants et accessoires plastiques pour automobiles "General Plastic Injection", relevant du groupe public des spécialités chimiques HOLDING ACS.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence d'une délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, du ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, du ministre de l'Industrie, Farid Kourtel, ainsi que du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

A cette occasion, le Premier ministre a inspecté l'unité et suivi un exposé détaillé sur ses activités, notamment sur les différentes étapes de fabrication et les perspectives de développement de son activité.

La réalisation de cette usine, située dans la commune de Khemisti, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements de Monsieur le président de la République visant à récupérer et à relancer les biens confisqués en vertu de décisions judiciaires définitives pour leur réintégration dans le circuit économique national.

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Ce projet, dont les travaux ont été lancés en avril dernier, traduit également l'orientation visant à soutenir l'investissement productif et à renforcer les capacités de l'industrie nationale, notamment dans le domaine de la fabrication de composants automobiles, contribuant ainsi au développement des chaînes de production locales, à l'augmentation du taux d'intégration nationale et à la réduction du recours aux importations.

Selon les explications fournies, l'usine produira 251.000 pièces par an, destinées à équiper près de 200.000 véhicules, avec un taux d'intégration nationale estimé à 40% dans une première phase, en vue d'atteindre 70% à l'avenir.

L'usine assurera une large gamme de produits pour répondre aux besoins de différentes filières industrielles, notamment l'électroménager, l'industrie des câbles, les réfrigérateurs, les climatiseurs, les équipements et dispositifs médicaux, les matériaux d'emballage et de conditionnement, les outils et articles ménagers, les produits cosmétiques, les lunettes, les articles en plastique et les composants des drones, ainsi que les panneaux de signalisation routière.

Ce projet constitue un levier de développement socioéconomique dans la région à travers la création de 300 emplois directs et de 500 emplois indirects, outre la dynamisation de l'activité commerciale, le soutien à l'investissement, le développement des services de transport et de logistique, et l'ouverture de nouvelles opportunités pour les PME et les industries du plastique.