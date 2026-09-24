Gabon: Lébamba - le « Made in Gabon » met les saveurs de la Louetsi-Wano à l'honneur

Après trois jours de formation consacrés aux techniques de transformation des produits locaux, la commune de Lébamba a accueilli, ce dimanche 20 septembre 2026, une foire d'exposition consacrée aux produits issus du terroir. Une initiative qui place la transformation locale et l'innovation louvanoise au coeur de la valorisation du « Made in Gabon ».

Le centre-ville de Lébamba était particulièrement animé ce dimanche à l'occasion de cette foire d'exposition organisée au terme de trois jours de formation sur les techniques de transformation des produits locaux en produits de consommation.

L'activité s'est déroulée en présence du préfet du département de la Louetsi-Wano, Euloge Parfait Mombo Moukaga, et du maire de la commune de Lébamba, Julien Missengue Pendy, venus découvrir les différentes productions présentées par les participants.

Cette initiative est portée par l'ONG La Gabonaise de Mon-Mbouet, en partenariat avec le label Made in Gabon, avec pour ambition de renforcer les capacités locales en matière de transformation et de contribuer à la valorisation des ressources disponibles dans la région.

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Des produits du terroir transformés et valorisés

Durant cette journée, les visiteurs ont pu découvrir et déguster plusieurs produits issus de la transformation des matières premières locales. Parmi les produits exposés figuraient notamment les chips de banane, les chips de manioc, le jus de nzounzoubali, ainsi que plusieurs autres préparations.

À travers ces différentes productions, les participants ont démontré qu'au-delà de la production agricole, les ressources du terroir peuvent être transformées en produits finis destinés directement à la consommation.

La foire a également permis de recueillir les impressions des populations. Plusieurs Louvanois présents sur les lieux ont exprimé leur intérêt pour ces produits et leur volonté de voir davantage de productions locales proposées sur les marchés.

« Les Saveurs de la Louetsi-Wano », une marque qui se dessine

Cette dynamique donne également une visibilité à la marque « Les Saveurs de la Louetsi-Wano », qui entend mettre en avant les produits transformés localement et le savoir-faire des populations.

Pour les organisateurs, l'enjeu dépasse la simple organisation d'une formation. Il s'agit de créer progressivement une véritable chaîne de valeur autour des produits locaux : produire, transformer, conditionner, commercialiser et, surtout, encourager la consommation locale.

Cette démarche intervient alors que la question de la transformation des matières premières et de la réduction de la dépendance aux produits importés demeure un enjeu important pour le développement de l'économie nationale.

De la formation à l'entrepreneuriat

Au terme de ces trois jours d'apprentissage, les participants disposent désormais de nouvelles connaissances dans les techniques de transformation des produits locaux. Le défi sera désormais de transformer ces acquis en activités économiques durables.

La foire de ce dimanche aura ainsi constitué une vitrine du potentiel agroalimentaire de la Louetsi-Wano, mais également un espace de rencontre entre producteurs, transformateurs et consommateurs.

À Lébamba, l'initiative montre en tout cas qu'une partie de la réponse à la valorisation du « Made in Gabon » peut également se construire à partir des territoires, en s'appuyant sur les matières premières, les compétences et l'ingéniosité des populations locales.

Une dynamique que les organisateurs souhaitent désormais voir se poursuivre afin que les produits de la Louetsi-Wano trouvent davantage leur place dans les habitudes de consommation et participent pleinement au développement de l'économie locale.