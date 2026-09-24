Gabon: Energie - Le Chef de l'Etat suit la modernisation de la centrale thermique de Port-Gentil

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à la centrale thermique de la SEEG à Port-Gentil afin de constater l'état d'avancement du projet de réhabilitation et de modernisation de cette infrastructure stratégique.

Au cours de cette visite, le Chef de l'Etat a inspecté les installations, échangé avec les techniciens et pris connaissance des nouvelles capacités de production attendues. Ce projet vise à renforcer progressivement l'alimentation électrique de la capitale économique et à améliorer la régularité de la fourniture d'énergie.

Au-delà des turbines et des mégawatts supplémentaires, cette modernisation doit produire des effets concrets dans la vie des populations. Une électricité plus régulière permettra notamment aux familles de mieux conserver leurs aliments, aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions et aux structures sanitaires de faire fonctionner leurs équipements avec davantage de fiabilité.

Elle contribuera également à sécuriser l'activité des commerçants, des artisans, des entreprises et des administrations, en réduisant les interruptions susceptibles de ralentir la production et la fourniture des services essentiels.

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A Port-Gentil, où l'énergie constitue un levier déterminant du développement économique et social, le renforcement des capacités de la centrale thermique répond ainsi à une double exigence , celle de soutenir l'activité de la capitale économique et d'améliorer durablement le quotidien de ses habitants.

A travers cette visite de terrain, le Président de la République réaffirme sa volonté de suivre personnellement l'exécution des projets engagés et de veiller à ce que les investissements réalisés se traduisent progressivement par des résultats perceptibles dans les foyers, les commerces, les services publics et les entreprises.