Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti lancent un projet d'infrastructure stratégique

Addis Ababa — Un projet d'infrastructure stratégique visant à renforcer encore les liens économiques et la coopération entre l'Éthiopie et Djibouti a été officiellement annoncé aujourd'hui en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et du président Ismail Omar Guelleh.

Ce projet, qui reliera Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie, grâce à un nouvel oléoduc destiné au transport de produits pétroliers raffinés, s'appuie sur des terminaux de stockage situés aux deux extrémités du tracé.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a écrit : « Aux côtés du président Ismail Omar Guelleh et d'Aliko Dangote, nous annonçons aujourd'hui un investissement stratégique majeur visant à relier Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie, grâce à un nouvel oléoduc destiné au transport de produits pétroliers raffinés, soutenu par des terminaux de stockage situés aux deux extrémités. »

Il a ajouté que le projet serait mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote.

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Cette infrastructure phare permettra de réduire les coûts logistiques et les retards, de renforcer la sécurité énergétique et d'améliorer l'efficacité et la résilience du corridor Éthiopie-Djibouti, a souligné le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a ajouté qu'il s'agissait bien plus que d'un simple gazoduc : c'est un investissement dans la croissance future, l'intégration régionale et un avenir économique commun plus sûr, avec les investissements africains au coeur de ce projet.