Burkina Faso: Lutte contre la Fraude - La CNLF saisit plus de 10 000 plaquettes de produits pharmaceutiques frauduleux

La Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF) a réalisé, le mercredi 23 septembre 2026, une importante saisie de produits pharmaceutiques frauduleux dans le cadre de ses actions de lutte contre les trafics illicites. L'opération a permis de mettre la main sur 420 paquets de SOCOMOL, contenant 8 400 plaquettes, ainsi que 200 paquets d'ARTHEMETER, cornprenant 2 000 plaquettes, pour une valeur totale estirnée à plus de 20 rnillions de FCFA.

Cette saisie fait suite à l'exploitation d'un renseignement fourni par un indicateur de la CNLF. Alertés de ce qu'un véhicule en provenance de Kornbissiri aurait chargé des produits suspects, les agents ont demandé à l'indicateur de suivre discrètement le véhicule afin d'identifier son point de destination et de déchargement.

Le suivi a conduit les enquêteurs jusqu'au quartier Kalgondé, où le véhicule s'est immobilisé devant une cour, sous un hangar. Les agents de la CNLF sont alors intervenus et ont positionné leur véhicule derrière celui suspecté.

À la vue des agents, le chauffeur a pris la fuite, abandonnant le véhicule sur place. La fouille a permis de confirmer la présence du chargement. La clé étant restée sur le véhicule, les agents ont procédé à son acheminement jusqu'à la CNLF pour la suite des investigations.

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Cette nouvelle saisie illustre également l'importance du renseignement et de la collaboration avec les populations dans la lutte contre les différentes formes de fraude sur l'ensemble du territoire national.