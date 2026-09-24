Congo-Kinshasa: Plus de 400 cas de choléra enregistrés à Pweto sur fond de pénurie d'eau potable

24 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 400 cas de choléra, dont plus de 300 guérisons et 23 décès, ont été enregistrés dans la zone de santé de Pweto, dans le Haut-Katanga, depuis le début de l'épidémie le 26 août. Le médecin chef de zone de santé de Pweto, Dr Freddy Mulenda, qui rapporte l'information ce jeudi 24 septembre, le manque d'eau potable pousse une partie de la population à utiliser l'eau du lac Moero. Il déplore que cette situation favorise la propagation du choléra.

D'après le Dr Freddy Mulenda, la population s'approvisionne dans le lac Moero depuis l'arrêt de la desserte en eau potable par la Régie de distribution d'eau (REGIDESO).

Cette interruption serait liée à une coupure de l'électricité fournie par une société zambienne, qui affecte le fonctionnement du système de distribution d'eau à Pweto.

Le médecin chef de zone souligne toutefois une amélioration de la situation grâce à l'appui du gouvernement provincial du Haut-Katanga.

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Le gouvernement provincial a notamment fourni des médicaments et des intrants aux équipes sanitaires. Des Aquatabs sont également distribués à la population afin de traiter l'eau.

« Le gouvernement provincial du Haut-Katanga nous a approvisionnés encore une fois [...] avec un lot de médicaments. [...] On parvient même à distribuer les Aquatabs, ce qui réduit sensiblement le nombre de gens atteints que nous pouvions recevoir au centre de traitement du choléra », explique le médecin.

Il affirme cependant que la prise en charge des malades se poursuit dans les structures sanitaires de la zone de santé de Pweto et que l'épidémie touche actuellement trois aires de santé : Boma, Tshalanshi et Katabe.

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