Afrique: Consécration internationale - Remise du certificat d'inscription de Sidi Bou Saïd au patrimoine mondial de l'UNESCO

Le village de Sidi Bou Saïd est officiellement entré dans l'histoire. À la suite de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO le 25 juillet 2026 à Busan (Corée), le certificat officiel a été remis ce jeudi 24 septembre 2026 au siège de l'organisation à Paris. C'est Dhia Khaled, Ambassadeur et Délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, qui l'a reçu des mains de Lazare Eloundou Assomo, Directeur du Centre du patrimoine mondial de l'organisation onusienne.

L'Ambassadeur, Délégué permanent, a réaffirmé à cette occasion » l'importance capitale que la Tunisie accorde à la préservation de son patrimoine dans ses différentes composantes, matérielles, immatérielles, naturelles et géologiques, ainsi que son engagement constant en faveur de sa sauvegarde et de sa transmission aux générations futures « .

Il a également souligné la volonté de la Tunisie de faire de ce patrimoine un levier essentiel de développement culturel, économique et social indique la page Facebook officielle de la Délégation.

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Dans ce contexte, il a réitéré » la détermination de notre pays à renforcer davantage sa coopération avec l'UNESCO, en vue d'élargir les domaines de collaboration entre les deux parties et de poursuivre l'inscription de nouveaux éléments du patrimoine tunisien sur les différentes listes et dispositifs de l'Organisation « .

Selon la même source, l'inscription du village de Sidi Bou Saïd sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO constitue le deuxième accomplissement de la Tunisie en la matière au cours de l'année 2026, après l'inscription, en avril 2026, du Géoparc du Dahar au Réseau des géoparcs mondiaux de l'UNESCO.

Ces avancées témoignent de la priorité accordée par la Tunisie à la préservation de son patrimoine culturel et naturel, en vue de promouvoir un tourisme culturel, scientifique, écologique et durable.

Avec l'inscription du Village de Sidi Bou Saïd, le nombre de biens tunisiens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO s'élève désormais à dix, dont neuf biens culturels et un bien naturel, témoignant de la richesse, de la diversité et de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine tunisien.