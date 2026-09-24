Tunisie: Signature d'une convention tripartite pour renforcer la formation en alternance et l'employabilité

Un accord de coopération spécifique a été signé, hier mercredi au siège du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, entre l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP), l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail indépendant (ANETI) et l'Association tunisienne pour la Gestion et la Stabilité Sociale . Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de consolidation de la formation en alternance, de renforcement de l'employabilité et de modernisation du système national d'insertion professionnelle, réalisé en coopération avec la Principauté de Monaco.

Selon un communiqué publié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur sa page Facebook, cet accord vise notamment à contribuer à la mise en oeuvre des priorités nationales dans les domaines de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Cela sera réalisé en améliorant l'employabilité des demandeurs d'emploi et en renforçant l'adéquation entre l'offre de formation professionnelle et les besoins du marché du travail.

À cette occasion, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a souligné l'importance de veiller à ce que l'ensemble des projets et programmes menés dans le cadre de la coopération internationale s'inscrivent en parfaite harmonie avec les orientations de l'État en matière de formation et de qualification des ressources humaines, en vue de réaliser l'insertion sociale et économique. Il a également insisté sur les deux axes de la gouvernance, de l'évaluation et de la mesure d'impact.

De son côté, la directrice exécutive de l'Association tunisienne pour la Gestion et la Stabilité Sociale, Chama Karkouri, a salué le niveau de coopération avec le ministère de l'Emploi et ses structures. Elle a souligné que cet accord institutionnel constitue un nouveau pont de coopération qui s'appuie, dans la mise en oeuvre de ses activités, sur les dimensions locales et régionales afin de contribuer au développement des compétences et à l'amélioration de l'employabilité.

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Il est à noter que le projet de consolidation de la formation en alternance, de renforcement de l'employabilité et de modernisation du système national d'insertion professionnelle repose sur la réalisation d'un ensemble d'activités structurelles au sein de plusieurs institutions affiliées à l'ATFP et à l'ANETI.

Celles-ci comprennent notamment le renforcement des capacités pédagogiques et techniques des formateurs et des cadres administratifs dans les établissements de formation professionnelle, l'amélioration de l'employabilité des demandeurs d'emploi à travers le développement de leurs compétences professionnelles et entrepreneuriales, ainsi que l'ancrage de la culture de l'entrepreneuriat et l'encouragement de l'initiative privée chez les demandeurs d'emploi.