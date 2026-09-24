Tunisie: Fiscalité au pays - Dernier délai demain vendredi pour les personnes physiques

24 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Direction Générale des Impôts au ministère des Finances a rappelé que demain, vendredi 25 septembre 2026, constitue la date limite pour le dépôt de la déclaration relative au deuxième acompte provisionnel pour les personnes physiques.

La Direction Générale des Impôts a appelé les personnes concernées par cette obligation fiscale à procéder au dépôt de leurs déclarations dans les délais légaux afin d'éviter tout retard ainsi que les pénalités ou conséquences fiscales qui pourraient en découler.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des obligations fiscales périodiques incombant aux personnes physiques, conformément à la législation en vigueur.

La Direction Générale des Impôts a également souligné l'importance de respecter les délais fixés pour le dépôt des déclarations et le paiement des dues fiscaux.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.