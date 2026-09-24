Tunisie: Fiscalité au pays - Dernier délai demain vendredi pour les personnes physiques

La Direction Générale des Impôts au ministère des Finances a rappelé que demain, vendredi 25 septembre 2026, constitue la date limite pour le dépôt de la déclaration relative au deuxième acompte provisionnel pour les personnes physiques.

La Direction Générale des Impôts a appelé les personnes concernées par cette obligation fiscale à procéder au dépôt de leurs déclarations dans les délais légaux afin d'éviter tout retard ainsi que les pénalités ou conséquences fiscales qui pourraient en découler.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des obligations fiscales périodiques incombant aux personnes physiques, conformément à la législation en vigueur.

La Direction Générale des Impôts a également souligné l'importance de respecter les délais fixés pour le dépôt des déclarations et le paiement des dues fiscaux.