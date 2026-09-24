Afrique: Conférence arabo-africaine pour la formation des leaders 2030 le 12 décembre prochain

Tunis abritera, le 12 décembre 2026, les activités de la « Conférence arabo-africaine pour l'industrie des leaders 2030 », avec la participation de dirigeants, de décideurs, d'institutions et d'experts des mondes arabe et africain.

L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté de débattre des priorités en matière de leadership, de renforcer les partenariats entre les pays arabes et africains, et de formuler des visions communes contribuant à bâtir un avenir plus durable et influent dans les deux régions. L'initiative « Industrie des leaders 2030 » relève de la tendance mondiale et régionale croissante en faveur de l'investissement dans les compétences de leadership des jeunes et des institutions, considérant qu'un leadership efficace constitue un levier essentiel pour faire face aux mutations économiques, sociales et technologiques rapides.

Cette approche mise sur la qualification d'une nouvelle génération de leaders dans les régions arabe et africaine, capable de diriger des institutions performantes et durables grâce à l'échange d'expériences, à l'établissement de partenariats et au renforcement des mécanismes de bonne gouvernance.

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Placée sous le slogan « Un leadership prometteur, des institutions d'excellence, un avenir durable », la conférence constituera un espace d'échange d'expériences entre les acteurs des secteurs public et privé, consolidant ainsi la position de la Tunisie en tant que plateforme régionale pour le dialogue arabo-africain sur les questions de leadership et de développement.