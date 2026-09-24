Afrique: Conférence arabo-africaine pour la formation des leaders 2030 le 12 décembre prochain

24 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Tunis abritera, le 12 décembre 2026, les activités de la « Conférence arabo-africaine pour l'industrie des leaders 2030 », avec la participation de dirigeants, de décideurs, d'institutions et d'experts des mondes arabe et africain.

L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté de débattre des priorités en matière de leadership, de renforcer les partenariats entre les pays arabes et africains, et de formuler des visions communes contribuant à bâtir un avenir plus durable et influent dans les deux régions. L'initiative « Industrie des leaders 2030 » relève de la tendance mondiale et régionale croissante en faveur de l'investissement dans les compétences de leadership des jeunes et des institutions, considérant qu'un leadership efficace constitue un levier essentiel pour faire face aux mutations économiques, sociales et technologiques rapides.

Cette approche mise sur la qualification d'une nouvelle génération de leaders dans les régions arabe et africaine, capable de diriger des institutions performantes et durables grâce à l'échange d'expériences, à l'établissement de partenariats et au renforcement des mécanismes de bonne gouvernance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le slogan « Un leadership prometteur, des institutions d'excellence, un avenir durable », la conférence constituera un espace d'échange d'expériences entre les acteurs des secteurs public et privé, consolidant ainsi la position de la Tunisie en tant que plateforme régionale pour le dialogue arabo-africain sur les questions de leadership et de développement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.