Afrique: L'association TunSea lance le projet « COOPMED LITTORAL » pour des côtes méditerranéennes plus résilientes

24 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'association de sciences participatives TunSea a annoncé le lancement du projet de gestion durable pour des côtes méditerranéennes plus résilientes, baptisé « COOPMED LITTORAL ». Ce projet a été sélectionné parmi les initiatives lauréates de l'appel à projets français consacré au « développement durable des littoraux », avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Le projet vise à soutenir la gestion durable et intégrée des littoraux méditerranéens, à renforcer la protection des écosystèmes côtiers et à restaurer les milieux naturels, tout en développant la coopération entre les différents acteurs de la région.

Les travaux du projet ont été officiellement lancés lors d'une réunion de coordination à distance, tenue le 15 septembre 2026 en présence des différents partenaires et responsables du projet, au cours de laquelle ses objectifs, ses principaux axes et le programme de travail de la prochaine étape ont été présentés.

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L'association participe en tant que partenaire à ce projet, dont une partie sera mise en oeuvre dans la région de Ghar El Melh, dans la continuité des efforts visant à protéger et à restaurer les dunes côtières à travers des mesures destinées à limiter leur dégradation et à favoriser la régénération naturelle du système dunaire.

Le projet prévoit également une collaboration avec l'Institut national des sciences et technologies de la mer ainsi qu'avec un nombre de partenaires et d'intervenants concernés par la protection de l'environnement côtier, afin de renforcer l'action conjointe en faveur de côtes méditerranéennes durables et résilientes.

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