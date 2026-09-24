Tunisie: Enseignement primaire - Publication officielle du calendrier des évaluations trimestrielles

Le ministère de l'Éducation a rendu public, ce jeudi, le calendrier des évaluations trimestrielles pour l'enseignement primaire au titre de l'année scolaire 2026-2027. Ce planning fixe les échéances relatives au contrôle continu, aux épreuves écrites, à leur correction, ainsi qu'aux délais de saisie des notes, de distribution des bulletins et de tenue des conseils de classe.

Pour le premier trimestre, le contrôle continu des élèves de la première à la sixième année primaire -- portant sur les activités orales et pratiques -- s'étendra du 2 novembre au 21 décembre 2026, en concomitance avec le déroulement normal des cours.

Les épreuves écrites, couvrant l'ensemble des matières et activités inscrites dans les programmes officiels, se tiendront du 23 novembre au 5 décembre 2026. Du 7 au 12 décembre 2026, les enseignants consacreront une journée à la correction des copies et à leur restitution aux élèves afin d'analyser les erreurs et de permettre aux parents d'en prendre connaissance, le reste de la période étant dédié aux activités de soutien et de remédiation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La saisie des notes sur l'espace numérique devra s'effectuer avant le 10 décembre 2026. Le directeur d'établissement procèdera à leur traitement et à leur validation entre le 10 et le 12 décembre, tandis que la remise des bulletins de notes s'étalera du 10 au 12 décembre 2026 au plus tard.

Second trimestre

Concernant le deuxième trimestre, le contrôle continu des activités orales et pratiques se poursuivra du 28 décembre 2026 au 20 février 2027, parallèlement aux cours.

Les examens écrits auront lieu du 22 février au 6 mars 2027. La période de correction, de remise des copies, de soutien et de remédiation est fixée du 8 au 13 mars 2027.

Les notes devront être téléchargées sur la plateforme numérique avant le 5 mars 2027. La validation par la direction de l'école interviendra entre le 12 et le 13 mars, et la distribution des bulletins se fera au cours de la même période, avec une échéance fixée au 13 mars 2027 au plus tard.

Troisième trimestre et fin d'année

Pour le troisième trimestre, le suivi continu s'étalera du 29 mars au 22 mai 2027. Les épreuves écrites se dérouleront du 24 au 29 mai 2027, marquant cette fois l'arrêt des cours ordinaires.

Les enseignants assureront la correction, le suivi des erreurs et les activités de soutien du 31 mai au 19 juin 2027, période durant laquelle s'effectuera également la saisie et la validation des notes sur le portail numérique.

Les établissements scolaires maintiendront leurs activités jusqu'au 30 juin 2027, rythmées par l'organisation de la fête de fin d'année et la poursuite des activités des clubs culturels. Les conseils de classe se réuniront du 24 au 28 juin 2027, et les carnets de résultats seront distribués à l'ensemble des élèves le 29 juin 2027.

À noter que le contrôle continu des activités orales et pratiques englobe notamment la communication orale, la récitation, la lecture à voix haute, l'éducation technologique, l'éducation musicale et plastique, ainsi que des composantes spécifiques telles que le Mahd Coranique et l'apprentissage des cultes (pratique des rites selon leurs règles).

L'année scolaire s'achèvera officiellement le mercredi 30 juin 2027 par la célébration de la fête de fin d'année, organisée en coordination avec les commissariats régionaux à l'éducation (CRE) et les autorités locales.