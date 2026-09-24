Afrique: Les Grues de l'Ouganda - Une équipe en reconstruction

Après avoir déjà croisé les Tunisiens en décembre 2025 lors de la CAN au Maroc, les Ougandais arrivent à Radès avec une sélection mêlant expérience, jeunesse et joueurs évoluant dans plusieurs championnats africains dont 8 locaux et des expatriés en Europe. À sa tête depuis près de 3 ans, le technicien belge, Paul Put, qui poursuit son travail de reconstruction avec une équipe pleinement tournée sur ces éliminatoires se la CAN 2027, même si le pays est qualifié d'office en tant qu' coorganisateur.

Entre expérimentés et nouveaux

Dans les buts, l'Ouganda peut compter sur l'expérimenté Denis Onyango, gardien des Mamelodi Sundowns, accompagné de David Lukwago, de SC Villa, et de Hannington Ssebwalunyo, du NEC FC, deux clubs ougandais. La défense présente également un mélange intéressant de profils : Toby Sibbick évolue à Burton Albion en Angleterre, tandis que Rogers Torach porte les couleurs du CS Constantine.

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Le groupe défensif comprend également Aziizi Kayondo du Slovan Liberec, Herbert Achayi de Kampala CCA FC, Herbert Bockhorn de Magdeburg, Nathan Asiimwe de Salford City, ainsi que Geofrey Lubanga Kene, Hillary Mukundane et Gavin Kizito. Au milieu, Paul Put a convoqué Baba Alhassan, Noble Okello de Lexington SC aux États-Unis, Kenneth Semakula d'Al Ittihad Alexandria, Allan Oyirwoth de Dunfermline et Joseph Seremba de Nairobi United.

Mutyaba, un visage bien connu en Tunisie

La présence qui attirera naturellement l'attention du public tunisien se trouve au milieu avec Travis Mutyaba, relayeur du Club Sportif Sfaxien. Le jeune international ougandais retrouve aujourd'hui un terrain et des adversaires qu'il côtoie depuis plusieurs mois dans le championnat tunisien. À ses côtés, figurent Allan Okello, sociétaire de l'AS FAR, James Bogere de l'AGF au Danemark, Denis Omedi de GorMahia, Rogers Mato de Hearts.

Depuis son arrivée en novembre 2023, Paul Put s'est vu confier une mission qui dépasse les seuls résultats immédiats : construire une équipe compétitive en vue de la CAN 2027. L'Ouganda possède, par ailleurs, la particularité d'être déjà assuré de participer à la phase finale. Les rencontres de qualification restent néanmoins importantes pour permettre au coach belge de tester son groupe et de poursuivre la construction de son équipe.