Tunisie: Inclusion scolaire des enfants porteurs de trisomie 21 - Le parcours du combattant des parents

De nombreux parents d'enfants atteints du syndrome de Down, connu médicalement sous le nom de trisomie 21, font face à une série de défis, dont les plus notables sont l'absence d'accompagnement scolaire gratuit et le manque de personnel éducatif spécialisé pour encadrer cette catégorie d'enfants.

Plusieurs parents ont déploré le fait que leurs enfants n'avaient pas encore rejoint les bancs de l'école, tout en exigeant une intervention pour garantir leur droit à l'éducation et à l'inclusion scolaire.

De son côté, le président du bureau national de l'Association tunisienne des personnes atteintes de trisomie 21, Omar Mouskou, a estimé que cette catégorie ne bénéficie pas de son droit à l'inclusion scolaire, soulignant que le personnel éducatif manque de la formation nécessaire pour les prendre en charge.

Mouskou a expliqué que cela nécessite la mise à disposition d'un accompagnateur pour chaque enfant, ce qui représente une lourde charge financière pour les familles tunisiennes.

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Assurer un accompagnement gratuit pour les personnes atteintes de trisomie 21

En réponse, le Directeur Général de la Promotion des Personnes Handicapées au Ministère des Affaires Sociales, Thamer Toukabri, a indiqué que le ministère assure un accompagnement gratuit aux personnes atteintes de la trisomie 21, par le biais d'agents ayant reçu une formation spécifique à cet effet.