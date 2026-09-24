Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Ce soir (20h00) à Radès - Tunisie-Ouganda - Trois points pour se rassurer

Une équipe nationale pas beaucoup remaniée où d'anciens et de nouveaux éléments tentent de soigner l'image écornée du dernier mondial.

La participation humiliante au dernier Mondial n'a laissé que des regrets et des sentiments de frustration qui ont écorché l'image de la sélection. Ce ne sera pas oublié de sitôt parce que le mal qu'on a vécu était tel qu'il faudra assez de temps pour tourner la page. Tout à refaire ? Il semble que Moine Chaâbani n'a pas voulu prendre de risques. Il a choisi de rappeler des vieux cadres et de laisser quelques jeunes retenus par son prédécesseur.

Un groupe hétérogène où Ali Maâloul incarne l'expérience et l'influence du clan des anciens et Ayari représente le clan des jeunes qui essayent de déclencher un nouveau cycle.

Et ce soir face à l'Ouganda, commencer par une victoire donnera un espoir pour l'avenir. Avec presque le même groupe de joueurs, on ne s'attend pas à un jeu séduisant et à une métamorphose totale, mais plus à une réaction d'amour-propre après le fiasco du Mondial. Face à un adversaire qui va jouer l'effet surprise, Chaâbani va opter plus pour les vieux lieutenants qui ont le métier des éliminatoires.

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Dahmen, Talbi, Maâloul, Aidouni, Sassi, Achouri, Ben Romdhane sont les premiers favoris pour des places de titulaires. Reste alors quelques postes où l'on devra s'attendre à des nouveautés, telles que le retour de Ghram ou peut-être la carte Arous pour former l'axe défensif avec Talbi. Un 4-4-2 ou un 4-3-3 portés vers l'attaque et le jeu direct, peu importe le plan de jeu dans ce match précisément. Il s'agit d'un retour à la compétition après un échec.

Et dans ce genre de matches, un sélectionneur cherche d'abord à gagner en jouant avec les éléments de métier pour innover par la suite. Chaâbani réussira-t-il là où Sabri Lamouchi a échoué ? Comme on l'a dit, il y a des choix divers et c'est le nouveau sélectionneur qui devra décider et assumer les conséquences. Le match de ce soir est probablement capital (déjà), car il va donner le ton et le tempo pour une équipe qui veut retrouver la joie de jouer et de gagner.

Entre les anciens cadres qui n'ont pas, par le passé, réalisé des exploits, et les nouveaux qui n'ont pas encore la force d'exceller, il y a des options et des choix à faire. Gagner ce soir et lundi va permettre de retrouver confiance en soi, et c'est ce qui compte le plus en ce moment. L'opération reconstruction de l'équipe nationale nécessite beaucoup de temps, et des joueurs d'une autre classe, sans oublier un sélectionneur audacieux et innovateur. Maintenant, il faut gagner et empocher les points pour ne pas rater la prochaine CAN.