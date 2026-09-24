Egypte: L'avenir économique du pays se joue au-delà du canal de Suez

Depuis des siècles, la puissance de l'Égypte procède du Nil et de sa position à la croisée des continents. Au XXIe siècle, une question s'impose : le pays peut-il transformer sa géographie en industrie, et sa portée stratégique en prospérité largement partagée ?

Peu de pays disposent d'une géographie aussi lourde de conséquences économiques que celle de l'Égypte. Plus de 110 millions d'habitants vivent au point de rencontre de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie. La Méditerranée borde le pays au nord, la mer Rouge à l'est, tandis que le Nil traverse son histoire autant que son économie. Entre les deux mers, le canal de Suez accueille le commerce mondial sur l'une de ses artères les plus stratégiques.

Mais la géographie ne fait pas le destin. L'Égypte subit de fortes pressions : croissance démographique, rareté de l'eau, endettement et coût élevé du crédit. Elle doit créer des millions d'emplois productifs et demeure vulnérable aux chocs qui frappent le tourisme, les réserves de change ou le trafic du canal. La position qui lui confère son influence l'expose aussi à des crises nées bien au-delà de ses frontières.

Le premier test de cette résilience se joue à Suez. La crise en mer Rouge en a révélé la fragilité, en provoquant une forte baisse du trafic dans le canal et des recettes en devises. La Banque mondiale a identifié la reprise progressive du canal parmi les facteurs ayant soutenu le rebond égyptien au premier semestre de l'exercice 2026 : le PIB réel a progressé de 5,3 % sur un an, contre 3,9 % un an auparavant.

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La leçon est plus vaste : les revenus du canal ne peuvent porter à eux seuls l'économie. L'Égypte doit capter une part plus importante de la valeur qui transite par son territoire, services portuaires, entreposage, réparation navale, logistique, finance, assemblage et production destinée à l'exportation. La zone économique du canal de Suez pourrait devenir l'une des grandes plateformes industrielles africaines, à condition de faire émerger des entreprises compétitives plutôt qu'un simple développement immobilier autour d'une voie maritime.

Capter davantage de valeur autour du canal conduit toutefois à une question industrielle plus large. L'Égypte possède déjà une base manufacturière substantielle. Son enjeu est de progresser vers des activités à plus forte valeur ajoutée : pharmacie, chimie, pétrochimie, équipements électriques, agro-industrie, machines et composants destinés aux énergies renouvelables. Le pays n'a pas vocation à tout produire. Il doit concentrer ses efforts sur les secteurs dans lesquels sa main-d'œuvre, son marché intérieur, ses ports, ses ressources énergétiques et son accès aux grandes routes maritimes lui donnent un avantage réel.

La Banque africaine de développement souligne que l'industrie manufacturière égyptienne reste concentrée dans des activités à faible ou moyenne intensité technologique et qu'une intégration plus profonde à l'économie mondiale suppose une montée en gamme des biens et des services. Cette évolution dépendra moins de l'ambition industrielle affichée que de règles stables, de financements compétitifs et de la capacité du secteur privé à investir, exporter et changer d'échelle.

Là où le canal donne à l'Égypte sa portée, le Nil lui impose une limite. Si le premier incarne la connectivité, le second représente la contrainte. L'Égypte figure parmi les pays les plus exposés au stress hydrique, et la quasi-totalité de ses ressources en eau douce dépend du système du Nil. La croissance démographique, le changement climatique et la concurrence des usages dans l'ensemble du bassin font de la sécurité hydrique une question économique autant que diplomatique.

La réponse ne peut consister à consommer toujours davantage. L'Égypte doit produire plus de nourriture et de valeur économique par mètre cube d'eau, grâce à l'irrigation moderne, au traitement et à la réutilisation des eaux usées, à la réduction des fuites, au dessalement et à des cultures plus résistantes. Les interventions de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme Nexus eau-alimentation-énergie, notamment l'appui au drainage agricole, aux études sur le dessalement et à la station de traitement de Gabal Al-Asfar, donnent la mesure du chantier.

Le désert, à l'inverse, élargit l'horizon. Il offre à l'Égypte une autre forme de ressource. Le solaire et l'éolien pourraient alimenter non seulement le réseau électrique, mais aussi une nouvelle base industrielle. Le complexe solaire de Benban en est l'exemple le plus connu : selon la Banque africaine de développement, le projet fournit environ 3 400 mégawatts et dessert quelque 7,5 millions de personnes. En 2025, la Banque a approuvé un financement pouvant atteindre 184,1 millions de dollars pour le projet solaire Obelisk, d'une capacité de 1 gigawatt, associé à 200 mégawattheures de stockage par batteries.

Produire de l'électricité n'est cependant que la première étape. L'Égypte pourrait s'en servir pour fabriquer de l'hydrogène vert, de l'ammoniac, des engrais, de l'acier et des produits chimiques à plus faible intensité carbone, tout en alimentant le dessalement, les centres de données et les zones industrielles. Ses ports et sa proximité avec de grands marchés énergétiques renforcent cette proposition. Mais un potentiel ne devient un avantage compétitif que lorsque les projets fournissent une énergie fiable à un prix supportable pour l'industrie.

Aucun de ces atouts n'aura de portée s'il ne transforme pas le marché du travail. La population nombreuse de l'Égypte constitue à la fois un marché et une pression sur les services publics. La Banque mondiale relève que l'emploi et la participation au marché du travail restent inférieurs à leurs moyennes historiques. La croissance doit donc absorber une population active de plus en plus instruite, et l'essentiel de ces emplois devra provenir des entreprises privées.

L'État a livré des infrastructures et de grands projets nationaux. L'étape suivante exige une économie dans laquelle les entrepreneurs peuvent entrer sur les marchés, accéder au financement et se développer au-delà des frontières égyptiennes. La stratégie de la Banque africaine de développement place la croissance tirée par le secteur privé, la compétitivité et l'emploi au cœur de ses priorités, tout en identifiant le coût du financement, l'informalité et la faiblesse de l'investissement privé parmi les obstacles persistants.

Cette transformation doit en outre s'opérer sous de sévères contraintes financières. La Banque africaine de développement estime la dette publique égyptienne à environ 84 % du PIB, tandis que les intérêts absorbent une part importante des recettes de l'État. La Banque mondiale considère elle aussi le service de la dette comme une limite à la marge de manœuvre budgétaire. L'Égypte ne peut s'endetter indéfiniment pour compenser une productivité insuffisante ou la faiblesse de ses exportations.

Sa résilience dépendra de sa capacité à gagner des devises grâce à l'industrie, aux services, au tourisme, à la technologie, à l'énergie et à l'investissement. Le tourisme demeure un actif considérable, mais il doit être envisagé comme un écosystème, transport, alimentation, construction, finance, et non comme le simple décompte de visiteurs venus admirer des sites antiques.

Le dernier choix porte sur l'orientation économique du pays. L'Égypte est souvent regardée d'abord à travers le Moyen-Orient. Son avenir économique est aussi africain. Le Nil la relie au continent, la mer Rouge à la Corne de l'Afrique, le canal connecte le commerce africain aux routes mondiales, et la Zone de libre-échange continentale africaine lui ouvre un marché bien plus vaste que le sien.

Les banques, laboratoires pharmaceutiques, groupes de construction, industriels et entreprises logistiques égyptiens pourraient devenir des fournisseurs et des investisseurs majeurs à travers l'Afrique. La question n'est pas de savoir si l'Égypte possède les ingrédients d'une puissance économique moderne. Elle est de savoir si ses institutions sauront relier le Nil, le canal et le désert pour transformer la géographie en productivité, puis la productivité en niveau de vie.