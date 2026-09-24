Ile Maurice: 625 km de drains et 111 km de rivières nettoyés

Préparer les drains avant les fortes pluies. C'est dans cette perspective que la Land Drainage Authority (LDA) a tenu, son «Preparedness plan meeting for the rainy season 2026-27» à la municipalité de Port-Louis, le jeudi 24 septembre. La rencontre a permis de faire le point sur les travaux réalisés et sur les mesures à prendre pour prévenir les accumulations d'eau.

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, et le directeur de la LDA, Rishi Hauzaree, étaient présents. Des représentants du National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC), de la police et de plusieurs autres services concernés ont également pris part à la réunion.

Sur le terrain, 625 kilomètres de drains ont été nettoyés au cours de la dernière année, ainsi que 111 kilomètres de rivières. Ces interventions constituent une partie des travaux menés pour maintenir le réseau d'évacuation des eaux en état.

La LDA compte désormais procéder à une nouvelle série de visites sur le terrain afin de vérifier l'état des drains, des rivières, des chemins et des autres infrastructures. Les éventuels travaux identifiés devront être réalisés avant décembre.