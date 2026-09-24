Afrique: Les États-Unis augmentent le quota de sucre de Maurice pour 2027

24 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Maurice sera autorisée à exporter jusqu'à 13 723 tonnes métriques de sucre vers les États-Unis dans le cadre du contingent tarifaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour l'exercice fiscal américain 2027. Cette hausse vient écarter toute perspective d'une diminution du quota accordé au pays.

Le Bureau du représentant américain au Commerce a annoncé le mercredi 23 septembre que Maurice bénéficierait de 813 tonnes métriques supplémentaires sur le reliquat du contingent pour l'exercice 2027. Cette quantité vient s'ajouter aux 12 910 tonnes métriques attribuées à Maurice en juillet, portant le total à 13 723 tonnes pour l'exercice fiscal qui débutera le 1eᣴ octobre.

Ce nouveau chiffre est supérieur à l'allocation habituelle de Maurice ces dernières années. Le pays avait obtenu 12 910 tonnes pour les exercices 2023 et 2024, tandis que l'allocation pour l'exercice 2026 reposait également sur ce même niveau de quota.

Cette augmentation porte ainsi l'allocation de Maurice pour l'exercice 2027 à environ 6,3 % de plus que le niveau de 12 910 tonnes qui prévalait ces dernières années.

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Les contingents tarifaires américains permettent à certaines quantités de produits d'entrer sur le marché américain à des droits de douane relativement faibles. Les importations dépassant le contingent sont, elles, soumises à des droits plus élevés. Les États-Unis indiquent que les allocations sont établies sur la base des volumes commerciaux historiques.

Pour l'industrie sucrière locale, cette dernière allocation représente donc un maintien, plutôt qu'une réduction, de l'accès au marché américain.

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