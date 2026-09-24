Cote d'Ivoire: 'Les Lauréats de la Francophonie' - L'Avf ouvre une nouvelle scène aux journalistes

Une nouvelle initiative entend mettre en lumière les talents du journalisme francophone

Un nouveau rendez-vous consacré au journalisme est lancé. « Les Lauréats de la Francophonie », initiative de l'Association pour la Valorisation de la Francophonie (AVF), a été officiellement lancé, jeudi 24 septembre 2026, à Abidjan. Pour cette première édition, le journalisme est à l'honneur. L'ambition affichée est de donner davantage de visibilité à des productions qui contribuent à mieux informer et à mieux comprendre les sociétés de l'espace francophone.

« Nous ne voulons pas créer un prix de plus »

L'information circule vite. Très vite. Dans ce flux permanent, prendre le temps de vérifier, de comprendre et de confronter les faits constitue un enjeu majeur. C'est sur cette réalité que l'AVF entend attirer l'attention à travers cette initiative.

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Lors du lancement, Jacqueline Nizet, présidente-fondatrice de l'association, a donné le ton : « Nous ne voulons pas créer un prix de plus. Nous voulions créer un rendez-vous. »

L'objectif est de mettre en lumière des journalistes et des productions qui restent parfois connus dans leur ville, leur pays ou leur milieu professionnel, sans bénéficier d'une visibilité au-delà de leurs frontières. L'initiative entend ainsi les « faire connaître », les « faire entendre » et les « faire rayonner ».

Pour cette première édition, le choix du journalisme n'est donc pas fortuit. L'AVF entend distinguer un journalisme « rigoureux, libre, curieux, responsable » et humain. Un journalisme qui prend le temps d'aller sur le terrain, de poser les bonnes questions et de s'intéresser à des réalités parfois peu visibles.

Deux catégories pour raconter autrement le réel

Le concours s'adresse aux journalistes professionnels ainsi qu'à ceux en début de carrière. Il est ouvert aux journalistes, quel que soit leur pays d'origine ou leur pays d'exercice, dès lors que la production présentée est en français.

Deux catégories ont été retenues : le reportage écrit et le reportage vidéo. Les productions devront porter sur un thème d'intérêt public dans l'espace francophone. La rigueur journalistique, l'intérêt public du sujet, la qualité du traitement, l'originalité et le respect des principes professionnels figurent parmi les critères d'évaluation.

Le reportage occupe ainsi une place centrale dans cette première édition. Pour Jacqueline Nizet, un grand reportage ne commence pas nécessairement par un grand événement. Il peut partir d'une personne, d'un quartier, d'une injustice, d'un changement presque invisible ou simplement d'une question que quelqu'un a décidé de creuser davantage.

Quatre jours à Paris pour les deux lauréats

Au terme du concours, deux lauréats seront distingués, un dans chacune des catégories. Ils recevront chacun le trophée « Les Lauréats de la Francophonie » ainsi qu'un diplôme officiel.

Le dispositif prévoit également un séjour professionnel de quatre jours à Paris, entièrement pris en charge par l'AVF. Au programme : des rencontres avec des professionnels des médias et des acteurs de la Francophonie. Les productions primées seront également valorisées sur les supports de l'AVF et auprès de ses réseaux et partenaires.

Abidjan, point de départ d'une ambition plus large

Le choix d'Abidjan pour lancer cette première édition revêt une importance particulière pour les organisateurs. La Côte d'Ivoire figure parmi les 21 pays fondateurs de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), devenue par la suite l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le journalisme ne constitue, par ailleurs, que le premier volet de l'initiative. L'AVF envisage, lors des prochaines éditions, d'ouvrir le rendez-vous à la littérature, aux arts, à la culture, à la création et aux médias. L'ambition est d'installer progressivement un rendez-vous consacré à la reconnaissance et au rayonnement des talents de l'espace francophone.

L'appel à candidatures est ouvert depuis le 24 septembre 2026. Les postulants ont jusqu'au 31 janvier 2027 pour déposer leur candidature. La remise des trophées est prévue le 20 mars 2027, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie.

Une nouvelle scène s'ouvre ainsi aux journalistes francophones. À eux de raconter leurs territoires, leurs réalités et leurs sociétés avec les exigences mises en avant par l'AVF : rigueur, curiosité, responsabilité et regard critique sur le réel.