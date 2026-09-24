Cote d'Ivoire: Marché financier régional - 67,5 milliards de Fcfa levés à la BRVM

L'offre a été intégralement souscrite en moins de 24 heures. 67,5 milliards de Fcfa mobilisés, 10 millions d'actions introduites et une offre souscrite à 142 % : le marché financier régional a enregistré, le jeudi 24 septembre 2026, une nouvelle opération d'envergure avec l'entrée de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (Bbgci) à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm). L'opération, visée par l'Amf-Umoa sous le numéro OA/26-03, a été menée sous la responsabilité de Bridge Securities.

Sous le symbole Bbgci, la banque a fait ses premiers pas sur le compartiment principal du marché des actions, au prix de référence de 6 750 Fcfa par action. Cette première cotation porte à 48 le nombre de sociétés admises à la cote de la Brvm. La cérémonie, organisée au siège de la Brvm à Abidjan-Plateau, a été marquée par la traditionnelle sonnerie de la cloche, l'annonce des résultats de l'opération et la remise des plaques commémoratives.

Pour Ehouman Kassi, directeur général de Bbgci, cette admission marque « une nouvelle relation avec le marché ». Face aux nouveaux actionnaires, il a pris des engagements en matière de transparence, de discipline dans la gestion, de performance durable et de dialogue avec les investisseurs. « La confiance du marché n'est jamais acquise. Elle se construit dans la durée », a-t-il déclaré.

La directrice générale de Bridge Securities, Myriam Ouattara, a, pour sa part, salué la mobilisation des investisseurs et le travail des équipes ayant accompagné l'opération. Elle a insisté sur la responsabilité de l'arrangeur et du teneur de registre dans la qualité de l'information financière communiquée aux actionnaires et le respect de leurs droits.

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Pour le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounve, cette nouvelle introduction traduit le dynamisme du marché financier régional et l'intérêt croissant des entreprises pour la mobilisation de capitaux. La succession des introductions ces dernières années témoigne, selon lui, de l'attractivité de la place financière régionale et de la confiance exprimée par les investisseurs.

Le président de l'Amf-Umoa, Kossi Tenou, a, de son côté, encouragé les dirigeants à maintenir leurs engagements et le niveau d'exigence nécessaire à la crédibilité du marché financier régional.