Cote d'Ivoire: Mécanisme multi-acteurs Droits de l'Homme et Corruption - Le droit d'accès à la justice au coeur des échanges de la 3e session

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a organisé, mercredi 23 septembre 2026, la troisième session du Mécanisme multi-acteurs Droits de l'Homme et Corruption. Les échanges ont porté sur le thème : « Le droit d'accès à la justice, pierre angulaire des droits de l'Homme ».

Le thème a été développé par le juriste Koné Nahouata, directeur central chargé de la lutte contre le blanchiment et la corruption. Dans sa communication, il a souligné que la reconnaissance théorique d'un droit ne suffit pas si la personne concernée ne dispose pas, dans la pratique, d'un accès réel, accessible et effectif à un juge ou à un mécanisme de règlement de son différend.

Selon lui, le droit d'accès à la justice n'est « ni un luxe de juriste ni une abstraction technique ». Il constitue, au contraire, une condition essentielle à la réalisation effective des droits de l'Homme. Sans un accès concret à la justice, a-t-il relevé, les droits reconnus aux citoyens risquent de rester des promesses non tenues.

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Le juriste a, dès lors, invité l'ensemble des parties prenantes à jouer pleinement leur rôle dans la réalisation de ce droit. Il a insisté sur la nécessité de créer les conditions permettant à chaque citoyen de faire valoir ses droits et d'obtenir une réponse effective lorsqu'ils sont menacés ou violés.

À l'issue de la communication, une série d'échanges interactifs a permis aux participants d'approfondir les différentes problématiques liées à l'accès à la justice et de formuler des recommandations en vue de renforcer l'effectivité de ce droit.

Cette troisième session a été présidée par Mme Flora Yato-Koné, cheffe de cabinet, représentant le président du CNDH, Dr Adjelou Arnaud Christian.