Cote d'Ivoire: Mécanisme multi-acteurs Droits de l'Homme et Corruption - Le droit d'accès à la justice au coeur des échanges de la 3e session

24 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a organisé, mercredi 23 septembre 2026, la troisième session du Mécanisme multi-acteurs Droits de l'Homme et Corruption. Les échanges ont porté sur le thème : « Le droit d'accès à la justice, pierre angulaire des droits de l'Homme ».

Le thème a été développé par le juriste Koné Nahouata, directeur central chargé de la lutte contre le blanchiment et la corruption. Dans sa communication, il a souligné que la reconnaissance théorique d'un droit ne suffit pas si la personne concernée ne dispose pas, dans la pratique, d'un accès réel, accessible et effectif à un juge ou à un mécanisme de règlement de son différend.

Selon lui, le droit d'accès à la justice n'est « ni un luxe de juriste ni une abstraction technique ». Il constitue, au contraire, une condition essentielle à la réalisation effective des droits de l'Homme. Sans un accès concret à la justice, a-t-il relevé, les droits reconnus aux citoyens risquent de rester des promesses non tenues.

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Le juriste a, dès lors, invité l'ensemble des parties prenantes à jouer pleinement leur rôle dans la réalisation de ce droit. Il a insisté sur la nécessité de créer les conditions permettant à chaque citoyen de faire valoir ses droits et d'obtenir une réponse effective lorsqu'ils sont menacés ou violés.

À l'issue de la communication, une série d'échanges interactifs a permis aux participants d'approfondir les différentes problématiques liées à l'accès à la justice et de formuler des recommandations en vue de renforcer l'effectivité de ce droit.

Cette troisième session a été présidée par Mme Flora Yato-Koné, cheffe de cabinet, représentant le président du CNDH, Dr Adjelou Arnaud Christian.

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