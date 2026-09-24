Cote d'Ivoire: Musique/Anslo Ganslo - Entre résilience artistique et promotion du Zaouli Beat

De retour de France où il a participé au Festival international de guitare et d'art de la scène (Figas), l'artiste-musicien ivoirien Anslo Ganslo a retracé son parcours marqué par la passion, les sacrifices et les défis de l'industrie musicale. Dans un entretien accordé à Lavenir.ci, il est revenu sur ses débuts, ses ambitions et sa volonté de promouvoir le patrimoine culturel ivoirien à travers sa musique.

Passionné de musique depuis l'enfance grâce aux vinyles de son père, Anslo Ganslo fait ses premiers pas professionnels lors de la première édition du Masa. Faute de moyens, il parcourt à pied le trajet entre Marcory et le Plateau pour déposer sa candidature. Sélectionné, il enchaîne ensuite plusieurs prestations à Abidjan.

Au fil du temps, il collabore avec divers acteurs culturels et rencontre la chanteuse malienne Oumou Sangaré, qu'il considère comme sa mère artistique. L'artiste affirme avoir longtemps espéré un accompagnement professionnel promis par la star, une attente qui, selon lui, a freiné l'évolution de sa carrière. Malgré sa déception, il dit garder espoir qu'une collaboration puisse encore voir le jour.

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Sa participation au Masa 2022 lui ouvre les portes de plusieurs festivals européens, même s'il dénonce les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes africains, souvent contraints d'autofinancer leurs déplacements et confrontés à des cachets impayés.

Lors de son récent séjour en France, Anslo Ganslo a notamment participé à un showcase du Figas et renforcé sa visibilité internationale. Il a également collaboré avec l'artiste malgache Aïna Rack sur le titre OVI7, une chanson véhiculant des messages de respect, d'éducation et de persévérance.

Auteur, compositeur, arrangeur et producteur, l'artiste développe son propre concept musical, le World Groove Zaouli Beat, inspiré du masque Zaouli de la Marahoué. À travers cette fusion de rythmes traditionnels ivoiriens et de sonorités modernes, il entend valoriser la culture ivoirienne sur la scène internationale.

Bien que peu connu en Côte d'Ivoire, il attribue cette situation au manque d'accompagnement des jeunes talents et à la faible présence des professionnels ivoiriens dans les grands réseaux musicaux internationaux. Fort d'un album, de plusieurs singles et maxi-singles, Anslo Ganslo poursuit son ascension. Il prépare de nouvelles productions, dont "Kada Weman", un titre dédié au vivre-ensemble et à la cohésion sociale.