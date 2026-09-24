Cote d'Ivoire: Découverte - Des journalistes ivoiriens s'essaient à la calligraphie en Chine

À la découverte d'un savoir-faire multiséculaire de l'Empire du milieu.

Présents en Chine depuis une douzaine de jours, dans le cadre d'une immersion au coeur de ce pays, des journalistes ivoiriens ont eu l'occasion de découvrir et de s'essayer à la calligraphie, un art emblématique de la culture chinoise.

Le 19 septembre, à Beijing, ils y ont été initiés par Lin Kun, consultant au Groupe de communication internationale de Chine (Cicg). Il leur a transmis les rudiments de cette pratique ancestrale. Selon lui, la calligraphie constitue l'un des symboles de la tradition chinoise.

Son appréciation ne repose pas uniquement sur le contenu des mots tracés, mais également sur l'état d'esprit et les émotions que l'écriture parvient à transmettre.

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Les hommes et femmes de médias ont appris à tenir correctement le pinceau, avant de reproduire quelques caractères. À l'aide de l'encre, ils se sont appliqués à reproduire les modèles proposés par leur guide.

Lin Kun leur a signifié que « le petit doigt joue un rôle important. C'est lui qui donne la direction ». Et d'ajouter sur une note plus légère : « Celui qui arrive à maîtriser le pinceau arrive à tenir les baguettes ».

Dans une ambiance chaleureuse, les participants ont inscrit différents mots sur des feuilles de papier rouge. Parmi les termes choisis, figuraient notamment «Coeur», «Côte d'Ivoire», «Chine», «Amitié» et «Bonheur». Autant de mots qui ont donné une dimension particulière à cette expérience culturelle.

En une trentaine de minutes, il est difficile pour ces néophytes de prétendre rivaliser avec des praticiens aguerris. Les objectifs étaient de découvrir et de prendre plaisir à s'initier à cet art traditionnel. Lin Kun n'a pas manqué de les encourager et de saluer leurs efforts. Heureux, les journalistes ivoiriens ont fièrement brandi leurs oeuvres, témoins de cette rencontre entre deux cultures.

En Chine, les oeuvres issues de la calligraphie sont particulièrement appréciées, collectionnées et peuvent être vendues aux enchères. Au-delà de l'exercice, la séance d'initiation a permis de vivre un moment de partage culturel et de découverte, à travers le geste et l'écriture, d'une facette de la riche tradition chinoise.