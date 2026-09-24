Cote d'Ivoire: Finances générales - La nouvelle secrétaire générale du syndicat , Datté Suzanne mise sur le dialogue, l'écoute et l'unité

Investie à la tête du Syndicat national des agents des finances générales (Synafig), Mme Datté, née Ettien Sialou Suzanne, place son mandat sous le signe du rassemblement, du dialogue et de la responsabilité. Elle promet de rester à l'écoute des agents et de faire de leurs critiques une force de progrès.

La nouvelle Secrétaire générale du Syndicat national des agents des finances générales (Synafig), Mme Datté, née Ettien Sialou Suzanne, a prêté serment et a été investie dans ses fonctions, le mercredi 23 septembre 2026, à Abidjan. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du gouvernement, de responsables de l'administration publique, de dirigeants syndicaux et de partenaires sociaux.

Consciente de la responsabilité qui lui est désormais confiée, la nouvelle dirigeante du Synafig a d'abord salué l'héritage laissé par les femmes et les hommes qui ont contribué à bâtir l'organisation. Pour Mme Datté, cet héritage est fait de « combats, de sacrifices, de courage, de conviction et d'engagement ». Une histoire qu'elle entend poursuivre en plaçant l'intérêt collectif au-dessus des clivages nés de la compétition électorale.

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La nouvelle Secrétaire générale a ainsi appelé à tourner la page de la campagne électorale pour ouvrir celle du travail et de l'unité. « La victoire électorale n'est pas la victoire d'un clan. Elle est la victoire de la démocratie syndicale », a-t-elle affirmé.

Elle a tendu la main à ceux qui n'avaient pas soutenu sa candidature. « Vous êtes chez vous au Synafig. Votre expérience est nécessaire. Vos idées sont utiles. Vos compétences sont précieuses. Vos critiques constructives sont les bienvenues », a-t-elle lancé, rappelant que le syndicat constitue « notre maison commune ».

Pour elle, le rassemblement doit désormais s'appuyer sur une conviction : « Avant nos différences, il y a notre fraternité syndicale. Avant nos ambitions personnelles, il y a l'intérêt collectif. Il y a le Synafig ». Au coeur de son engagement figure également le dialogue.

« Notre action sera collective. Notre travail sera celui d'une équipe. Nous resterons en permanence à votre écoute. Et le dialogue sera notre méthode », a promis Mme Datté. Elle s'est engagée à accueillir les critiques constructives comme des occasions d'améliorer l'action syndicale. Cette démarche, a-t-elle expliqué, doit permettre au Synafig de défendre les intérêts de ses membres, de préserver les acquis et de proposer des solutions concrètes.

La nouvelle responsable a accordé une place particulière à la jeunesse et aux femmes. Elle a appelé les jeunes agents à se former, à s'engager et à prendre toute leur place dans la vie syndicale, tout en encourageant une meilleure participation des femmes. « L'expérience des anciens et l'énergie des jeunes ne doivent jamais s'opposer. Elles doivent se compléter, se renforcer et avancer ensemble », a-t-elle souligné.

Présentant son mandat comme une responsabilité collective, Mme Datté a réaffirmé ses engagements : « Je vous promets de servir. Servir le Synafig. Servir les camarades. Servir l'intérêt collectif ». Elle entend également travailler, écouter, rassembler et défendre l'organisation « avec dignité, courage et responsabilité ». Mais elle reconnaît que la réussite de ce projet dépendra de la mobilisation de l'ensemble des membres.

« Votre soutien sera notre force. Vos conseils seront notre boussole. Vos critiques seront une occasion de nous améliorer », a-t-elle déclaré. Son ambition est de consolider les acquis tout en préparant l'avenir, avec un syndicat « plus fort, plus moderne, plus solidaire et plus proche de ses membres ».

Représentant la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Kété Bah Edith Blanche épouse Kouamé, inspecteur général adjoint du ministère, a adressé ses félicitations à la nouvelle Secrétaire générale. Au nom de la ministre, elle a salué la confiance accordée à Mme Datté et formulé des voeux de plein succès pour son mandat. Elle a insisté sur l'importance du dialogue social et de l'écoute de l'ensemble des acteurs.

« Votre mandat est placé sous le signe de l'écoute, de la responsabilité et du progrès partagé », a-t-elle souligné, invitant les responsables syndicaux à inscrire leurs actions dans la recherche de l'intérêt général.

Le chef de cabinet du ministère du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Soiliho Grambouté, a invité la nouvelle secrétaire générale à tendre la main à ses adversaires lors de la campagne électorale.