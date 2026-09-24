Afrique de l'Ouest: Crises politiques en Afrique de l'ouest - Des experts et acteurs sociaux réfléchissent aux réponses pour consolider les acquis démocratiques

La Fondation Rosa Luxemburg réunit, les 23 et 24 septembre à Abidjan, chercheurs, experts, acteurs politiques et représentants de la société civile autour des causes profondes de l'instabilité ouest-africaine et des voies de consolidation démocratique.

Les crises politiques que connaissent plusieurs pays d'Afrique de l'ouest appellent une réflexion dépassant la seule lecture sécuritaire. C'est le sens de la conférence régionale organisée à Abidjan par la Fondation Rosa Luxemburg autour du thème : « Crises politiques en Afrique de l'ouest : repenser les stratégies pour une consolidation des acquis démocratiques ».

Ouvrant les travaux, le colonel-major Sylla Mory, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a invité les participants à privilégier les échanges d'expériences et la formulation de propositions concrètes. Les participants examinent notamment les situations au Burkina Faso, au Mali, en Guinée et en Guinée-Bissau.

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Pour les organisateurs, ces crises ne peuvent être dissociées des transformations économiques, historiques, écologiques et géopolitiques qui traversent la région. La fragilité des institutions, les inégalités, le chômage des jeunes, l'accès aux ressources, les effets du changement climatique et les recompositions géopolitiques figurent ainsi parmi les facteurs analysés.

Marie N'Guettia, responsable programme à la Fondation Rosa Luxemburg, bureau Afrique de l'ouest à Dakar, a insisté sur la nécessité de replacer la paix dans une perspective plus large. « La paix ne peut être réduite à la seule absence de conflit. Elle doit également être comprise comme la capacité des sociétés à gérer leurs divergences par le dialogue, à garantir les droits fondamentaux, à lutter contre les discriminations et les inégalités », a-t-elle souligné.

La rencontre entend ainsi réfléchir à un nouveau contrat social fondé sur la justice économique, la participation citoyenne et une meilleure gouvernance. Les discussions portent également sur l'avenir de l'intégration régionale, notamment les relations entre la Cedeao et l'Alliance des États du Sahel (Aes).

Pendant deux jours, une quarantaine de participants sont appelés à confronter leurs analyses afin de dégager des recommandations. L'objectif affiché est d'aboutir à un document de consensus proposant de nouvelles pistes politiques, économiques, sociales, écologiques et régionales pour renforcer la stabilité et la coopération en Afrique de l'ouest.