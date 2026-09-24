Cote d'Ivoire: Bouaké/Colloque - Des enseignants réfléchissent sur la dégradation des systèmes écologiques

Des acteurs du monde universitaire venus de la sous-région et d'autres pays proposent des solutions visant la protection de l'écologie.

Des enseignants et enseignants-chercheurs de plusieurs pays se sont retrouvés, les 21 et 22 septembre, au Campus 1 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Uaob), pour un colloque international ayant pour thème : « Dommage/Préjudice écologique ».

Il s'agit d'une initiative de l'Ufr des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Uaob et du laboratoire d'études sur le droit et le développement.

Les participants, à travers plusieurs approches nationales et internationales, ont proposé des solutions pour orienter les décideurs dans la lutte contre la dégradation des systèmes écologiques.

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Pour le Prof. Nanga Silué, directeur de l'Ufr des sciences juridiques, administratives et politiques, l'urgence écologique concerne « la dégradation des écosystèmes, la pollution massive, le dérèglement climatique ».

Selon Dr Adama Soro, représentant le Prof. Kouakou Koffi, président de l'Uaob, « abriter ce colloque est une contribution à la protection de l'écologie qui, aujourd'hui, est fortement menacée par l'orpaillage illégal ».

Parrain du colloque, Dr Siaka Berté, directeur du Centre régional des oeuvres universitaires (Crou) de Bouaké, a dit attendre beaucoup des réflexions.

À en croire le Prof. Michael Faure, enseignant à l'université de Maastricht, aux Pays-Bas, ce colloque est l'occasion de trouver des solutions durables à la dégradation écologique.

CORRESPONDANT REGIONAL