Cote d'Ivoire: Système éducatif - Un projet d'appui lancé dans quatre communes d'Abidjan

Le projet « Coopération au service de l'apprentissage » (Casa) entend contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation et à la réussite scolaire des enfants dans quatre communes du district autonome d'Abidjan. Financée par l'Agence italienne de coopération au développement et mise en oeuvre par l'association de droit ivoirien Arbre de Vie Côte d'Ivoire, cette initiative a été officiellement lancée à la mairie d'Anyama.

Selon Giuseppe Nicolini, coordonnateur de programme à Arbre de Vie Côte d'Ivoire, le projet, prévu sur 36 mois, cible 28 écoles publiques à Anyama, Treichville, Koumassi et Cocody. Il devrait toucher directement 11 730 bénéficiaires et indirectement 33 620 personnes.

« Casa vise à améliorer la qualité de l'éducation et à favoriser la réussite scolaire des enfants par la mobilisation des acteurs du territoire », a expliqué le coordonnateur. La mise en oeuvre du projet se fera avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, les autorités du district, les collectivités territoriales et les différents acteurs du secteur éducatif.

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Cette démarche repose notamment sur l'implication des maires, des établissements scolaires, des Comités de Gestion des Établissements Scolaires (Coges) et des familles. Chacun est appelé à contribuer, selon son rôle, à l'amélioration du cadre scolaire et à l'accompagnement des élèves. Les communautés locales et les partenaires éducatifs sont également associés à cette dynamique afin de favoriser une meilleure coordination des actions autour de l'école.

Le projet part du constat que, malgré les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'éducation, plusieurs défis persistent. Il s'agit notamment des besoins en infrastructures et en équipements, des difficultés d'apprentissage, du décrochage scolaire, de l'inclusion des enfants vulnérables et du développement des compétences numériques.

Pour répondre à ces enjeux, Casa mise sur une approche globale visant à renforcer l'ensemble de l'écosystème éducatif. Le projet prévoit notamment l'amélioration de l'environnement scolaire, le renforcement des capacités des enseignants, l'implication des familles et des communautés, ainsi que le développement des compétences numériques.

La maire d'Anyama, Dr Fatima Bamba, a salué cette initiative, qu'elle considère comme une opportunité de renforcer les actions en faveur de l'éducation. Elle a relevé l'importance de l'alliance éducative territoriale pour une meilleure coordination des interventions autour de l'école, appelant également à pérenniser ce cadre de dialogue et de collaboration.

Pour sa part, Fofana Yacouba, directeur de l'animation de la promotion et du suivie des Coges , a salué la contribution du projet aux efforts d'amélioration du système éducatif. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la concertation, le partage d'expériences et la coordination des interventions.

Il s'est également félicité de la remise de micro-subventions à sept Coges lauréats du prix des projets éducatifs innovants, initié par Arbre de Vie Côte d'Ivoire dans le cadre du projet Casa. Il a invité les bénéficiaires à utiliser ces ressources avec responsabilité, transparence et efficacité au profit des élèves.