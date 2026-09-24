Cote d'Ivoire: Élan de solidarité - La Fondation Elduro Motivation donne le sourire aux pensionnaires de l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou

Moins de deux mois après le double drame qui l'a frappé, l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou renaît de ses cendres. Le mercredi 23 septembre 2026, la Fondation Elduro Motivation, avec à sa tête son président, le colonel Dao Moulaye, s'est rendue à Abengourou pour la remise d'un important don en vivres et non-vivres aux pensionnaires de cette structure.

Pour rappel, l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou avait traversé de terribles épreuves en juillet dernier, à la suite de deux incendies survenus respectivement les 17 et 28 juillet 2026. Ces sinistres avaient causé d'importants dégâts matériels et la perte tragique de deux vies humaines.

Ce don, qui vise à apporter un soulagement direct aux responsables de l'orphelinat et à améliorer le quotidien des enfants, composé notamment de sacs de riz, d'huile de table, de cartons de savon, de produits d'hygiène, d'ordinateurs, d'imprimantes, de matelas, de ventilateurs, de sacs d'école et de fournitures diverses, a été remis officiellement par le colonel Dao Moulaye, président de la Fondation Elduro Motivation, accompagné d'une forte délégation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, le colonel Dao Moulaye a exprimé sa profonde compassion aux encadreurs et aux enfants, tout en réaffirmant l'engagement de sa structure à accompagner les personnes vulnérables. « Nous sommes venus dire "yako". "Yako" aux enfants dont les regards portent désormais les stigmates d'une épreuve qu'aucun enfant ne devrait avoir à connaître. "Yako" à la direction et à l'ensemble du personnel qui doivent continuer à avancer malgré le poids du chagrin. "Yako" à toutes celles et à tous ceux dont les vies ont été bouleversées par ces deux tragédies », a-t-il déclaré.

Et de rappeler que, lorsque la douleur devient trop lourde à porter seul, la solidarité permet parfois de retrouver la force de se relever. « Nous repartons d'Abengourou avec le coeur profondément touché, mais aussi avec la conviction que même au milieu des cendres, l'espérance peut encore renaître », s'est-il réjoui avant de renouveler à la Fondation Mamie Thérèse, aux enfants ainsi qu'à toutes les personnes affectées par cette tragédie la profonde compassion de la Fondation Elduro Motivation.

Les responsables de l'orphelinat Mamie Thérèse d'Abengourou, visiblement émus, ont remercié la Fondation Elduro Motivation pour cette action salvatrice, qui permet à la fondation de tourner une page sombre et de regarder l'avenir avec sérénité.

Née d'une vision humaniste, la Fondation Elduro Motivation conjugue à la fois action sociale, encadrement des populations et promotion d'un mode de vie sain. La particularité de la fondation réside dans son approche innovante du sport de masse, qu'elle a su réinventer en développant une logistique mobile lui permettant d'aller directement à la rencontre des populations.