Angola: Le pays accueillera la 25e assemblée générale de la RELOP en 2027

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueillera, entre avril et mai 2027, la 25e assemblée générale de l'Association des régulateurs de l'énergie des Pays de Langue Officielle Portugaise (RELOP), à l'initiative de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG).

Cette décision a été annoncée lors de la 24e assemblée générale de l'organisation, qui s'est tenue à Tbilissi, en Géorgie, selon un communiqué publié mercredi sur le site web de l'ANPG.

À l'occasion, le concessionnaire national a également fait part de sa volonté d'organiser un atelier technique et la conférence annuelle de l'association.

L'ANPG estime que la tenue de cet événement en Angola renforce sa présence dans les espaces de coopération du secteur énergétique des pays lusophones.

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Lors de l'assemblée générale de Tbilissi, le mandat de l'Agence nationale brésilienne de l'énergie électrique (ANPG) pour la période 2024-2025 a été examiné, ainsi que le budget du programme RELOP pour 2027.

L'adhésion de l'Autorité de régulation du secteur des produits pétroliers et gaziers dérivés de Guinée-Bissau en tant que membre observateur a également été approuvée.

Selon le directeur général adjoint de l'Institut angolais de régulation des produits pétroliers (IRDP) et vice-président de l'assemblée générale, António Feijó, le consensus dégagé lors de cette réunion était remarquable.

Il a également souligné la présentation d'initiatives de renforcement des capacités des régulateurs, notamment en matière de réduction des pertes d'électricité et de mise en oeuvre de la réglementation relative aux tarifs, aux relations commerciales, à l'exploitation et à l'accès aux réseaux.

De son côté, Teresa Matoso, directrice du service juridique de l'ANPG, a déclaré que la participation de l'agence à l'assemblée générale était particulièrement pertinente dans le contexte actuel de la RELOP.

L'Angola est membre de la RELOP depuis 2008, par l'intermédiaire de l'IRSEA (Institut de régulation des services d'électricité et d'eau).

L'Institut de régulation des produits pétroliers (IRDP) et l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) ont rejoint l'organisation en 2019.