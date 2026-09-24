Angola: Le Gouvernement angolais souligne les progrès accomplis en matière de stabilité macroéconomique

Luanda — Le secrétaire d'État au Trésor et aux Finances, Ottoniel dos Santos, a souligné jeudi, à Luanda, les progrès réalisés en matière de stabilité macroéconomique en Angola et a appelé au renforcement des réformes structurelles afin de transformer la croissance économique en emplois et en revenus pour les familles.

S'exprimant lors de la troisième journée du Forum économique angolais, le responsable a passé en revue la trajectoire financière du pays depuis le choc pétrolier de 2014, tout en insistant sur le fait que la relation actuelle avec le FMI s'est transformée en un partenariat de conseil et d'assistance technique.

Selon Ottoniel dos Santos, la mise en oeuvre du Programme de stabilisation macroéconomique en 2018 et le soutien du Fonds monétaire international (FMI) ont jeté les bases de la consolidation budgétaire, de la flexibilité du taux de change et de la restructuration du système financier.

Parmi les indicateurs positifs, le secrétaire d'État a mis en avant la baisse de l'inflation, la stabilisation du kwanza et le maintien des réserves internationales à environ 15,3 milliards de dollars américains.

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Il a également souligné la réduction du ratio dette publique/PIB, ainsi que la diminution des subventions aux carburants, comme autant de gains et de facteurs de stabilité économique.

Il a toutefois précisé que, malgré les progrès et la croissance économique enregistrés, portés par le secteur non pétrolier et la reprise du secteur pétrolier, ces gains ne sont pas garantis, et il a insisté sur les difficultés liées au service de la dette.

Selon lui, pour assurer la viabilité à long terme de l'économie, il est nécessaire de renforcer la discipline budgétaire en définissant des priorités, ce qui implique d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer la qualité des dépenses et de protéger les investissements sociaux et infrastructurels.

Il a également évoqué une meilleure gestion active de la dette, l'allongement des échéances, une priorité donnée au marché intérieur et une réduction progressive de l'exposition au risque de change.

Ottoniel dos Santos a par ailleurs insisté sur le rôle crucial du secteur privé dans la croissance, soulignant que l'Exécutif s'efforce de créer un environnement plus favorable à l'investissement privé grâce à un climat des affaires plus propice, une simplification de la réglementation et un meilleur accès au crédit, comme en témoignent le corridor de Lobito et les partenariats public-privé.

« La prochaine étape de l'histoire économique de l'Angola dépendra de la cohérence avec laquelle les réformes seront mises en oeuvre dans le pays », a-t-il souligné.

Cette édition se déroule sous le thème « Angola, diplomatie économique et intégration régionale : de nouveaux partenariats pour un développement durable », et met l'accent sur les relations de l'Angola avec ses principaux partenaires internationaux, notamment en matière de diplomatie et de coopération économique.

Un autre thème abordé lors de cet événement est l'adhésion de l'Angola à la Zone de libre-échange de la SADC et les perspectives pour le secteur du tourisme.

Organisé par Kwanza Economics, en partenariat avec PetroAngola, le Forum économique angolais se tient jusqu'à vendredi 25.

Des représentants d'entités gouvernementales, des diplomates, des dirigeants du secteur privé et des analystes économiques y interviennent afin de discuter des solutions et des orientations pour une croissance durable de l'économie nationale.