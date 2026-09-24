Angola: BAI et Visa signent un accord pour moderniser les paiements numériques au pays

Luanda — La Banque Angolaise d'investissement(BAI) et Visa, société internationale de paiements numériques, ont signé mercredi, un accord visant à soutenir le développement et la modernisation continue de l'écosystème des paiements en Angola.

Cette signature renforce l'engagement des deux institutions en faveur de l'innovation, de l'inclusion financière et de l'amélioration continue de l'expérience client, selon un communiqué de presse parvenu jeudi à l'ANGOP.

L'accord permettra également de créer un cadre de collaboration plus étroite pour le développement de solutions de paiement modernes, sécurisées et pratiques.

Pour la BAI, cet accord représente une étape importante de sa stratégie de transformation et de son engagement à fournir à ses clients des solutions financières toujours plus innovantes, conformes aux normes internationales et adaptées à l'évolution des besoins des particuliers, des entreprises et des commerçants.

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Grâce à ce partenariat, la BAI et Visa collaboreront sur des initiatives visant à encourager l'adoption des paiements électroniques, à soutenir la transformation numérique et à élargir l'accès aux solutions de paiement modernes sur le marché angolais.

L'accord crée également une plateforme permettant aux deux institutions d'explorer de nouvelles opportunités découlant de la digitalisation croissante des services financiers, avec un accent particulier sur l'expérience client, la sécurité des paiements, l'innovation et l'efficacité opérationnelle.

Cité dans la note, le président de la commission exécutive de la BAI, Luís Lélis, a qualifié la signature de cette opération d'étape importante dans le parcours d'innovation et de transformation continu de la BAI, pour le développement constant des paiements numériques en Angola.

Visa est une multinationale spécialisée dans les paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, entreprises, institutions financières et gouvernements dans plus de 200 pays et territoires.