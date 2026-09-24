Afrique: Un homme d'affaires angolais honoré du prix Forbes Best of Africa

New York — L'homme d'affaires angolais Edson dos Santos a été honoré mardi à New York du prix Forbes Best of Africa lors de la Journée Forbes Afrique.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans le cadre d'un événement organisé par Forbes Afrique Lusophone, en partenariat avec Forbes Afrique et Forbes Africa, qui a réuni des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs, des personnalités du monde des affaires, des professionnels de la finance et des décideurs de diverses régions africaines.

Parmi les invités d'honneur figuraient le président du Mozambique, Daniel Chapo, et le ministre d'État à la Coordination économique de l'Angola, José de Lima Massano, ce qui a renforcé la dimension institutionnelle et internationale de l'événement.

Le prix Forbes Best of Africa distingue les personnalités qui, par leur leadership, leur vision stratégique et leur impact, contribuent à la transformation économique et sociale du continent africain.

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Cette distinction décernée à Edson dos Santos salue une carrière marquée par l'entrepreneuriat, l'innovation et son engagement en faveur du développement durable de l'Afrique.

L'attribution de ce prix renforce la reconnaissance internationale de sa carrière et représente une source de fierté pour l'Angola et l'ensemble du monde lusophone africain, soulignant l'influence croissante des dirigeants lusophones au sein des principaux forums économiques et commerciaux du continent et du monde.

L'homme d'affaires a remercié pour cette distinction et a souligné l'importance de poursuivre le développement du continent.

« Je reçois cette distinction avec une profonde gratitude et un grand sens des responsabilités. Cette reconnaissance représente non seulement une réussite personnelle, mais aussi un hommage à tous ceux qui croient au potentiel de l'Afrique et qui oeuvrent quotidiennement à créer des opportunités, à promouvoir le développement et à bâtir un avenir plus prospère pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Tout au long de sa carrière, Edson dos Santos s'est imposé comme une référence dans le monde des affaires, jouant un rôle actif dans le renforcement du secteur privé et la promotion d'initiatives contribuant à la croissance économique et à la valorisation des talents africains.

L'homme d'affaires est reconnu pour sa vision stratégique, son leadership et sa contribution au développement économique et commercial de l'Afrique, et se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, de la création de valeur et de la promotion du potentiel du continent.

À propos de la Journée Forbes Afrique

La Journée Forbes Afrique est une plateforme internationale de dialogue et de réseautage qui réunit des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des investisseurs et des acteurs du changement afin d'échanger sur les défis et les opportunités qui se présentent au continent africain.

C'est un espace privilégié pour reconnaître le leadership et favoriser de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement en Afrique.