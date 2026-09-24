Angola: João Francisco considère Mbanza Kongo comme un haut lieu historique au pays

Mbanza Kongo — La ville de Mbanza Kongo (Zaire) constitue un haut lieu historique et culturel incontournable de l'Angola, a déclaré mercredi, dans cette ville, le Médiateur de Justice, João Manuel Francisco.

Selon le responsable, Mbanza Kongo est une ville où l'histoire se mêle à la tradition, et où les habitants continuent de préserver leurs richesses socioculturelles.

« Le passé de Mbanza Kongo reste profondément ancré dans l'identité de ses habitants. Cette ville est une référence incontournable pour comprendre l'histoire de l'Angola et de l'Afrique », a-t-il souligné.

Il a ajouté que Mbanza Kongo fut le plus vaste empire de la zone subsaharienne du continent, africain, et qu'« on ne peut parler de l'histoire de l'Angola et de l'Afrique sans évoquer Mbanza Kongo ».

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Il a également mentionné que l'ancienne capitale du royaume du Kongo est aussi un centre de pensée juridique, car c'est dans cette ville que l'ambassadeur Silveira arriva en 1512 et présenta les ordonnances au roi Afonso.

João Francisco a exhorté la population à continuer de préserver les vestiges matériels et immatériels de ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017, pour les générations futures.

« Nous ne pouvons ignorer notre réalité historique et culturelle. L'histoire doit être considérée telle qu'elle est », a-t-il souligné.

Le Médiateur de Justice a formulé ces considérations lors d'une intervention sur le thème « Le mandat et la fonction du Médiateur dans la défense des droits, libertés et garanties des citoyens », dans le cadre de sa visite de quatre jours dans la province de Zaire.

Mbanza Kongo, l'ancienne capitale du royaume du Kongo, a été fondée au XIIIe siècle.