Afrique: Le pays partage son expérience de la transformation numérique au Rwanda

Luanda — L'expérience et les perspectives de l'Angola en matière de transformation numérique ont été récemment mises en avant au Rwanda, dans le cadre de la 1re Conférence citoyenne africaine, selon le fondateur de CX Angola, Virgílio Alves.

Dans un communiqué de presse transmis à l'ANGOP mercredi, un responsable a indiqué que cette intervention s'est déroulée lors de la 3e édition du Forum des leaders de l'expérience client, qui s'inscrivait également dans le cadre de la 1re Conférence sur l'expérience citoyenne africaine.

Selon le document, ce point a été souligné à un moment où le pays poursuit ses initiatives de modernisation des services publics et de développement de l'infrastructure numérique.

Les discussions ont mis en lumière l'importance de la transformation numérique pour rendre les services plus simples, plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des citoyens.

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D'après le communiqué, la participation de l'Angola à ce forum a également permis de renforcer la présence de la communauté nationale de l'expérience client sur le continent africain et de promouvoir l'échange de connaissances entre professionnels, associations et communautés de différents pays.

Pour CX Angola, cette participation représente une opportunité d'enrichir le débat continental de son expérience et de ses perspectives, et de rapprocher le marché national des méthodologies, des connaissances et des expériences développées sur d'autres marchés africains.

Lors de cet événement, l'Angola a animé la table ronde « Intelligence artificielle (IA) et intervention humaine », consacrée à l'équilibre entre l'utilisation croissante de l'IA et l'intervention humaine dans l'expérience client.

Les discussions ont porté sur l'utilisation des assistants virtuels et autres solutions basées sur l'IA, ainsi que sur l'importance de préserver des facteurs tels que la confiance, le contexte, l'empathie et la capacité de décision humaine.

Au Rwanda, les discussions ont placé l'intelligence artificielle, les données, la création de valeur et l'expérience citoyenne parmi les principaux défis du nouvel agenda de l'expérience client en Afrique.

Cette réunion, qui s'est tenue du 16 au 18 de ce mois, a rassemblé des dirigeants, des experts et des professionnels de l'expérience client et citoyenne de différents pays africains.

Ils ont débattu de l'impact de l'intelligence artificielle, de la création de valeur et de la transformation des services centrés sur le client et le citoyen.