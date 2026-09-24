Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur du contrôle de la prolifération des armes

Luanda — Le secrétaire d'État à la Protection des objectifs stratégiques, António Queirós, a réaffirmé ce jeudi, à Luanda, l'engagement de l'Angola à contrôler toutes les catégories d'armes et à mettre en oeuvre les instruments internationaux de non-prolifération et de désarmement auxquels le pays est partie.

S'exprimant lors du Forum de sensibilisation législative sur la mise en oeuvre effective de la Convention sur les armes biologiques, il a salué le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA) et le Partenariat mondial pour la dispersion des armes et des matières de destruction massive pour leur soutien à ce processus.

António Queirós a encouragé la poursuite du projet visant à soutenir l'universalisation et la mise en oeuvre effective de la Convention sur les armes biologiques sur le continent, le considérant comme une aide précieuse pour les États parties.

Le Secrétaire d'État a considéré ce forum comme une occasion d'approfondir le dialogue interne, d'améliorer la compréhension mutuelle et de faciliter le processus d'approbation de la Convention, soulignant que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'agenda de l'Exécutif visant à promouvoir la paix et la sécurité régionales et internationales.

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L'UNODA met en lumière les progrès de l'Angola

Le représentant de l'UNODA, Rémi Bacouillard, a quant à lui souligné les progrès accomplis par l'Angola dans le renforcement de ses mécanismes institutionnels de biosécurité, avec la participation des institutions de défense, de santé et de police.

Selon lui, la mise en place d'un cadre institutionnel solide permet de consolider les responsabilités entre les différentes entités impliquées dans la prévention et la réponse aux menaces biologiques, notamment les scientifiques et le secteur agricole.

Il a ajouté que l'Angola a développé des mécanismes institutionnels de biosécurité, dont un point de contact numérique, et a partagé son expérience avec d'autres pays africains, en particulier lusophones.

Rémi Bacouillard a estimé que l'expérience de l'Angola est de plus en plus pertinente pour les communautés africaines et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Créée en 1998 et basée à New York, l'UNODA promeut le désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, tout en soutenant les efforts internationaux visant à contrôler les armes conventionnelles et les mines antipersonnel.