Angola: Cabinda renforce les mesures de prévention et de contrôle de la variole du singe

24 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/ASS/SB

Cabinda ( — La Commission provinciale de prévention et de contrôle de la variole du singe et d'Ebola à Cabinda a procédé, mercredi, à la fermeture de trois maisons d'hôtes et à la suspension d'une auberge de la province, afin de prévenir et de renforcer les efforts déployés pour briser la chaîne de transmission de la maladie.

Ces établissements ont été fermés et suspendus pour non-respect des mesures de confinement liées à l'épidémie de variole du singe.

La suspension de l'auberge vise à améliorer les conditions d'hygiène des chambres, de la literie, des buanderies, des sanitaires, etc.

Dans une déclaration à la presse, la responsable de l'équipe de la commission, Odete da Cruz, a indiqué que cette mesure vise à renforcer les efforts déployés dans la province pour briser la chaîne de transmission de la maladie.

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Le représentant du Secrétariat provincial à la santé, João Camanda, a déclaré que, du point de vue épidémiologique, les enquêtes indiquent que de nombreux cas positifs diagnostiqués dans la province sont liés à une transmission sexuelle dans des établissements hôteliers.

La province de Cabinda demeure l'épicentre de l'épidémie au niveau national, avec 385 cas confirmés et deux décès.

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